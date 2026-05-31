Stavba obchvatu Svoru si vyžádá uzavírku, řidiči si zajedou třicet kilometrů

Objížďka povede po silnici I/13 do České Kamenice a dále přes Chřibskou do Horního Podluží. „Silnici do Šluknovského výběžku musíme zavřít kvůli stavebně náročným pracím. Uvědomujeme si, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže. Jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdily kamiony,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
„Už nyní je zřejmé, že zejména během turistické sezony, víkendů nebo dopravních špiček může docházet ke kolonám a výraznému zpomalení provozu. Objízdná trasa vede navíc horským terénem a přes několik obcí s běžným místním provozem,“ varuje řidiče mluvčí Nového Boru Radmila Jiráčková.
Podle Jiráčkové je zároveň pravděpodobné, že část řidičů bude hledat alternativní trasy přes okolní obce. „Zvýšený provoz tak nemusí zasáhnout pouze oficiální objízdnou trasu, ale i další komunikace v širším regionu Novoborska,“ konstatovala s tím, že komplikace můžou být citelné především na příjezdech do Nového Boru, v okolí Okrouhlé nebo na trasách směrem na Cvikov a Jablonné v Podještědí.
Zákaz tranzitní dopravy
Kvůli uzavírce musí motoristé počítat se změnou provozu taky na silnici mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicí. Provoz tam bude jednosměrný, a to ve směru od Horní Světlé.
„To má zabránit řidičům, aby si objízdné trasy zkracovali po kapacitně a technicky nevyhovujících silnicích. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům veřejné dopravy,“ objasnila Zahálková.
Součástí opatření budou i zákazy tranzitní dopravy na dalších silnicích druhé a třetí třídy. „Cílem je zabránit tomu, aby si řidiči vytvářeli neoficiální objízdné trasy přes malé obce a úzké horské komunikace v Lužických horách. Na některých místech budou proto instalovány fyzické zábrany, zákazy vjezdu nebo omezení pro vozidla nad 3,5 tuny,“ vylíčila mluvčí Nového Boru.
Autobusy čekají změny
Cestující veřejnou dopravou pak taky čekají změny. Některé autobusové linky pojedou po objízdných trasách, což může prodloužit dobu cestování a ovlivnit i návaznost spojů.
„V některých lokalitách se změní obsluha zastávek nebo vedení linek. Dopravci budou postupně zveřejňovat výlukové jízdní řády a další informace k provozu,“ potvrdila Jiráčková a dodala, že město doporučuje, aby řidiči sledovali aktuální dopravní informace, nespoléhali na neoficiální zkratky a při cestě počítali s výraznou časovou rezervou.
Budovaný obchvat bude necelé dva kilometry dlouhý a odkloní tranzitní dopravu mimo obec. Cílem je taky zvýšení plynulosti provozu. „Budou se pokládat nové konstrukční vrstvy vozovky, stavět mosty, odvodňovat silnice a dělat další úpravy nutné pro napojení obchvatu na navazující silniční síť,“ přiblížila krajská mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. Stavba si vyžádá téměř půl miliardy korun.
Silnice patří mezi významné regionální tahy. Spojuje Mladoboleslavsko a Českou Lípu se Šluknovským výběžkem a zároveň navazuje na hlavní spojnici napříč severními Čechami. „Trasa je významná nejen pro osobní dopravu, ale i pro nákladní tranzit směrem k hranicím s Německem,“ dodala Zahálková.