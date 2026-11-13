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Konec kamionů pod okny. Ve Svoru otevřeli obchvat, zvýší se rychlost

Eliška Klimšová
  16:05
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Až 13 tisíc aut podle posledního sčítání dopravy projelo přes Svor na Českolipsku. Mezi nimi jezdily kolem domů místních také kamiony a tranzitní doprava směrem na Šluknovský výběžek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto v pátek otevírá nový obchvat, který navazuje na čtyřproudový úsek 1/9 z Nového Boru do Svoru.
Stavba silnice u Svoru trvala přes dva roky, práce vyšly na půl miliardy korun. (13. listopadu 2026)
Stavba silnice u Svoru trvala přes dva roky, práce vyšly na půl miliardy korun. (13. listopadu 2026)
Stavba silnice u Svoru trvala přes dva roky, práce vyšly na půl miliardy korun. (13. listopadu 2026)
Stavba silnice u Svoru trvala přes dva roky, práce vyšly na půl miliardy korun. (13. listopadu 2026)
10 fotografií

Téměř dva kilometry dlouhá silnice ve Svoru odvede tranzit mimo zastavěnou část a místním má přinést především klidnější bydlení. Výstavba komunikace trvala přes dva roky, od schválení projektu do zprovoznění ale uplynulo deset let. Práce vyšly na půl miliardy korun bez daně.

„Obyvatelé obce si určitě oddechnou, protože těžká kamionová doprava tranzitu jim dosud jezdila pod okny. Teď jim pojede zpoza humna. Předtím se tady jezdilo padesát kilometrů v hodině, dneska bude možné jet sedmdesát,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Podle něj jsou necelé dva kilometry pro Svor a jeho obyvatele obrovská změna. „Tranzitní doprava už nebude projíždět mezi domy a místní si oddechnou od hluku i výfukových plynů. Řidičům obchvat přinese plynulejší cestu do Šluknovského výběžku, obyvatelům klidnější a bezpečnější obec, pomůže to taky Mladoboleslavsku a dopravcům, kteří jezdí z Německa,“ řekl s tím, že se podařilo dodržet avizovaný termín.

Kvůli stavbě obchvatu čekala řidiče také výrazná omezení a komplikace. ŘSD od začátku června uzavřelo hlavní tah ze Svoru směrem na Rumburk. Motoristé tak museli využít přes třicet kilometrů dlouhou objížďku. Důvodem byla mimo jiné výstavba mostu.

Nová silnice podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla vede v místě té staré. „Nová trasa byla zhruba o tři metry výš než stávající. Proto jsme ještě z jara zachovali částečnou uzavírku tak, abychom umožnili alespoň založení mostu, ale následně už to zachovat nešlo,“ objasnil Mátl.

Sedm nových mostů

Na necelých dvou kilometrech s převýšením více než sto metrů vzniklo celkem sedm mostů, z toho jeden slouží jako podchod pro pěší a jeden pro zvířata. Kvůli omezení hluku postavili silničáři protihlukovou stěnu dlouhou 156 metrů. Upravená je rovněž okružní křižovatka silnic I/9 a I/13 a napojení obce Svor.

Silnice je dvoupruhová, ve stoupání směrem na Rumburk ale řidičům pomůže téměř kilometr dlouhý třetí jízdní pruh.

Stavbaři se kvůli převýšení a geologickým podmínkám potýkali se zvodnělými pozemky i rizikem sesuvů. „Stavba je v geologicky složitém území na rozhraní Lužických hor a Ralské pahorkatiny. Zhotovitel tak musel odtěžit nevhodné materiály, také dodatečně sanovat zemní těleso,“ podotkl generální ředitel Mátl.

Silnici v zimě „předsolí“

Násypy dosahují v nejvyšším místě výšky 12,5 metru nad okolním terénem. „Na relativně krátkém úseku jsme překonali výrazné převýšení. Udělali jsme sedm mostů a překřížení se železnicí. Byl to projekt plný technických výzev,“ uvedl Tomáš Krones, generální ředitel stavební společnosti COLAS.

Nové stoupání může představovat problém zejména v zimě. ŘSD bude proto klimatické podmínky pečlivě sledovat. „Náš dodavatel zimní údržby s tím počítá, aby se skutečně tato oblast velmi pečlivě sledovala a sledovaly se vhodné klimatické podmínky, kdy bude potřeba vyjet i dříve, než začne padat sníh nebo mrznout, aby se silnice takzvaně předsolila,“ upřesnil Mátl.

ŘSD plánuje ještě v květnu nebo červnu příštího roku na obchvatu měření hluku při běžném provozu. „V případě, že by došlo u jakéhokoliv objektu k překročení daných limitů zákonem, tak samozřejmě připravíme a případně postavíme dodatečná protihluková opatření. Zatím to hlukové studie nepředpokládají,“ dodal.

Svor má nový obchvat.

Svor má nový obchvat.

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