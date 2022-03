Obchvat za miliardu obkrouží Frýdlant, na stole jsou dvě varianty

Už jen necelé tři týdny mají lidé možnost zaslat připomínky na krajský úřad k plánovanému silničnímu obchvatu Frýdlantu. Návrh tras teď probíhá připomínkovým řízením kvůli posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Obchvat dlouhý 6,7 kilometru totiž výrazně zasáhne do krajinného rázu.

Nová silnice povede přes současná pole a louky za Dětřichovem. Údolí Smědé v lokalitě Hág také přetne 423 metrů dlouhý most, který povede nad silnici z Raspenavy do Frýdlantu, železniční tratí a řekou Smědou.

Aby se výstavba mohla v budoucnu uskutečnit, je nutné vybrat ze dvou navržených variant obchvatu Frýdlantu.

Další silniční most má pak překlenout říčku Řasnici a železniční trať kousek za železničním přejezdem na výjezdu z Frýdlantu směrem na Bulovku. Obchvat má ulevit centru Frýdlantu, kdy jím dnes kromě osobní automobilové dopravy projíždí i všechny kamiony a další nákladní doprava mířící do Polska nebo z Polska přes přechod v Habarticích.

„Obchvat Frýdlantu je v podstatě třetí etapou budoucí nové silnice I/13 z Liberce do Frýdlantu. A protože už na tuto novou, plánovanou silnici proběhlo jednání ohledně vlivu stavby na životní prostředí, usoudilo Ředitelství silnic a dálnic, že nazrál čas na projednání obchvatu Frýdlantu,“ řekl místostarosta města Dan Ramzer.

To ale neznamená, že stavební stroje začnou brzy kvůli obchvatu planýrovat pole před Frýdlantem směrem na Větrov. „Obchvat je během na dlouhou trať. Jeho vznik je reálný nejdřív v horizontu dvou desetiletí,“ nastínil Ramzer.

I Ředitelství silnic a dálnic v informačních podkladech mluví o tom, že obchvat plánuje na předpokládanou dopravní zátěž v roce 2040, tedy za 18 let. Aby se ale výstavba mohla v budoucnu uskutečnit, je nutné vybrat ze dvou navržených variant a vypořádat se s případnými námitkami veřejnosti, vlastníků pozemků či dotčených úřadů.

„Po konečném projednání a výběru výsledné varianty se návrh stane součástí územně plánovací dokumentace Libereckého kraje, územního plánu Frýdlantu, případně také sousední Raspenavy. Tím se zajistí územní ochrana, která odstraní případné budoucí střety stavby plánovaného obchvatu s jinou výstavbou v území,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Maximální rychlost 70 kilometrů v hodině

Obchvat se plánuje jako dvoupruh s maximální povolenou rychlostí 70 kilometrů v hodině. V návrhu jsou dvě varianty, které se liší v trasování přes Větrov. Delší varianta počítá s tím, že by obchvat začínal odbočkou ze stávající silnice I/13 před klesáním na Frýdlant za Dětřichovem a vedl částečně přes městskou část Větrov. To by ale znamenalo demolici několika objektů.

Dál tato varianta trasuje obchvat nad přírodní památku Křížový vrch a dál směrem na Hág. Město Frýdlant, stejně jako Ředitelství silnic a dálnic, ale preferuje variantu, kdy obchvat povede už nad Větrovem po stávajících polích a loukách, dál od Křížového vrchu a bez vynucených demolic ve Větrově.

Za lokalitou Hág by pak obchvat pokračoval přemostěním směrem ke školnímu statku a dál kolem Supího vrchu nezastavěným územím obloukem až ke stávající výpadovce z Frýdlantu za křížením železniční tratě Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem se silnicí I/13 na Bulovku.

Kvůli obchvatu se pak zruší současná silnice třetí třídy č. 2911 z Frýdlantu od nemocnice do Krásného Lesa. Řidiči se tak do Krásného Lesa a Dolní Řasnice dostanou po silnicích II/291 a III/2912.

Předpokládaná cena za stavbu 6,7 kilometru dlouhého obchvatu je 1,2 miliardy korun. Obchvat by měl také usnadnit dopravu kolem Frýdlantu v době povodní, kdy Smědá rozdělí město na dvě části, které nejdou projet.