Cvikov otevře novou zubní ordinaci, zájemci už teď strhli rezervační systém

Příjem žádostí musela zubní lékařka Tereza Prouzová pozastavit, v současné době totiž mohla zaregistrovat pouze prvních pět set pacientů.

„Zbývající zájemce oslovíme až po zahájení druhého kola,“ vysvětluje. Postupně by jich mohla nabrat až 1 500.

Dvaatřicetiletá lékařka dosud vykonávala praxi v Liberci, ve Cvikově ji ale oslovila možnost spolupráce s městem, které jí nabídlo nejen vybudování nové ordinace, ale také parcelu ke stavbě rodinného domu. Podepsali proto desetiletou smlouvu.

V rekonstruovaných prostorách Niessnerovy vily vzniklo prostorné a vzdušné stomatologické centrum s moderním vybavením. Nechybí zde pohodlné křeslo ani panoramatický rentgen.

„Jsem velice ráda, že jsme se s městem dohodli na vybavení ordinace, díky kterému mohu pacientům poskytovat ošetření na skutečně vysoké úrovni,“ těší se Prouzová. Některé přístrojové vybavení si pořídila sama, například speciální dentální mikroskop.

Jeden rok úprav

Stavební úpravy vily zabraly společnosti Rychlé stavby jeden rok. Předělávala kompletně celou elektřinu, podlahy, omítky, vodu či vzduchotechniku – což se vzhledem ke stáří historické budovy neobešlo bez komplikací. V zadní části domu vznikl bezbariérový přístup, rekonstruoval se vestibul i sociální zařízení. V ordinaci, která sestává z několika místností, je navíc místnost pro personál včetně kuchyňky, pračky či prostorných skříní. Součástí ordinace bude také recepce s obsluhou.

„Vybudování ordinace náš přišlo na 6,7 milionu korun, z toho vybavení zhruba na 2 miliony,“ konstatuje starosta Cvikova Petr Vrabec, který je s výsledkem spokojený. S ohledem na investované peníze by uvítal, kdyby nové služby využívali zejména místní: „Každý musí pochopit, že se primárně snažíme, aby se jednalo o cvikovské pacienty.“ Hlavní slovo při výběru pacientů podle něj ale bude mít lékařka.

Někdejší sídlo majitele tkalcovny Josefa Niessnera dříve sloužilo jako městské kulturní středisko, přízemní prostory ale byly dlouho prázdné. Místostarosta Jaroslav Švehla je rád, že se objekt podařilo smysluplně využít a zároveň zajistit ve čtyřapůltisícovém Cvikově potřebnou lékařskou péči.

„Máme jednoho zubaře, teď budeme mít dva. Lidé jezdí různě do okolí a někteří neměli zubaře vůbec, takže jsme se museli jako město postarat sami,“ říká bývalý starosta Jaroslav Švehla starší, podle kterého by se ordinace se základní uměleckou školou neměly v prostorách vily rušit. „Je to oddělené, navíc mají jinou pracovní dobu. ZUŠ je odpoledne a večer a paní doktorka bude ordinovat dopoledne a během dne,“ dodává.

Problémy i jinde

Obdobně velké Jablonné v Podještědí mělo do letoška tři zubní ordinace, jedna zubařka však odešla do důchodu a městu se za ni nepodařilo sehnat náhradu. Stávající lékaři jsou kapacitně naplněni na maximum a nepřibírají. Podle starosty Jiřího Rýdla se proto obyvatelé Jablonného vydávají za zubaři do nejbližšího okolí, zejména do Liberce.

Zhoršení situace očekává za dva tři roky, kdy půjde do důchodu další z odborníků. „A tudíž by pro Jablonné zbyl jeden, který ovšem ordinuje v našem městě pouze tři dny. Zbylé dva dny zajišťuje ordinaci v sousední obci,“ obává se Rýdl.

V Lomnici nad Popelkou ordinují momentálně čtyři zubaři. Jeden z nich sídlí ve vlastním objektu, tři v městském. Podle informací starosty Josefa Šimka nové pacienty nepřibírají. Na poliklinice jim město zrekonstruovalo ordinace a lékařům platí úroky u půjčky na vybavení. „Na počátku jsme jim ještě dali slevu na nájmu, ale to již pominulo. Nyní platí běžné nájemné jako ostatní odbornosti,“ uzavírá starosta.

A problémy se nevyhýbají ani velkým městům. Česká Lípa, kde zubaři dlouhodobě chybí, vypisuje na podporu zdravotních služeb dotace. Lékaři tak mohou žádat o peníze na vybavení nebo na plat zdravotní sestry.

„Za existenci dotačního programu se nám podařilo podpořit celkem tři lékaře. V letošním roce jsme vypsali dotační program již podruhé. V první výzvě se nikdo nepřihlásil, druhý pokus mají lékaři od 1. do 31. srpna,“ uvádí starosta Jitka Volfová s tím, že v létě začne město stavět v bytovém domě v Pražské ulici tři nové zubní ordinace.