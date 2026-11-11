Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hejtmana Půtu nahradí jeho exnáměstek Sviták, opustí kvůli tomu Sněmovnu

Autor:
  9:57
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou....

Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Snímku lídr kandidátky v Libereckém kraji Jan Sviták. (4. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jan Sviták by ve Sněmovně rád využil i své celoživotní zkušenosti z oblasti...
Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou....
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál...
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál...
13 fotografií
Nového hejtmana budou zastupitelé Libereckého kraje volit v polovině prosince, Starostové pro Liberecký kraj nominovali na vedoucí post Jana Svitáka, bývalého krajského náměstka a nynějšího poslance.

Po čtrnácti letech skončí ve vedení Libereckého kraje Martin Půta, který se nově stal také senátorem a starostou příhraničního Hrádku nad Nisou. V tajné volbě ze tří nominovaných kandidátů vybral klub Starostů pro Liberecký kraj (SLK) jednoho.

Tím je Jan Sviták, exnáměstek hejtmana pro resort dopravy v letech 2019 až 2025 a od loňského roku také poslanec. Když bude zvolen hejtmanem, z Poslanecké sněmovny odejde.

Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Snímku lídr kandidátky v Libereckém kraji Jan Sviták. (4. října 2025)
Jan Sviták by ve Sněmovně rád využil i své celoživotní zkušenosti z oblasti dopravy.
Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Zleva hejtman Libereckého kraje Martin Půta, senátor Michael Canov a lídr kandidátky Jan Sviták. (4. října 2025)
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál hejtman Martin Půta. Starostku České Lípy Jitku Volfovou v polovině sečtených okrsků nechal za sebou. (17. října 2026)
13 fotografií

„Rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům ze zastupitelského klubu SLK, vážím si jejich důvěry a těším se na práci, která je před námi. S výkonem pozice hejtmana Libereckého kraje souvisí i můj budoucí odchod z Poslanecké sněmovny, neboť dlouhodobě zastávám postoj, že kumulovat funkce, zvlášť v pozici hejtmana, není možné,“ řekl Sviták.

Výsledky senátních voleb: Půta je novým senátorem pro Českolipsko, na kraji skončí

V závěru týdne čeká SLK koaliční jednání s partnerem SPOLU, kde budou probírat všechny důsledky rozhodnutí klubu SLK i další organizační kroky.

„V Radě Libereckého kraje dojde k výměně na pozici hejtmana, ostatní radní ve svých funkcích zůstávají. Stabilita v Radě kraje je oporou i novému hejtmanovi,“ konstatovala předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéta Červinková.

O tom, že v případě zvolení senátorem skončí na pozici hejtmana, informoval Martin Půta před říjnovými volbami. „Dělat dobře hejtmana a senátora není možné. Proto, jak jsem slíbil, k 31. prosinci 2026 na funkci hejtmana rezignuji.“

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr

Tisková konference ministra životního prostředí Igora Červeného k situaci ve...

Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...

Na Sněžce měla stát koule. Bolí mě, že k tomu nedošlo, říká legendární architekt

Premium
Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela (na snímku) ze SIALu převzalo...

Zasadil se o podobu Českého centra v Paříži nebo Nizozemské ambasády v africké Akkře. Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela ze SIALu převzalo Severočeské muzeum v Liberci. To slibuje, že výkresy,...

Oční sanatorium je pryč. Na kraji Liberce vyroste Alzheimer centrum

Na místě bývalé oční léčebny v Liberci-Machníně vyroste do dvou let Alzheimer...

V liberecké části Machnín začala výstavba Alzheimer centra za 250 milionů korun. Nové zařízení nabídne 150 lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Dokončení plánuje developerská společnost DolceVita...

Z liberecké školky až na Netflix. Steve a Maggie pobláznili miliony dětí

Premium
Halloween v podání Steva a Maggie

Projekt, který začínal před dvaceti lety jako pomůcka pro výuku angličtiny, se dostal na Netflix. Z videí se Stevem a Maggie z Liberce se učí angličtinu miliony dětí napříč světem. Jeho zakladatelé...

Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

Hruboskalsko v Českém ráji

Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, kterou držel od roku 2015. Rozhodla o tom Rada globálních geoparků, podle které se nepodařilo odstranit problémy, kvůli kterým před dvěma lety geopark dostal...

Hejtmana Půtu nahradí jeho exnáměstek Sviták, opustí kvůli tomu Sněmovnu

Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou....

Nového hejtmana budou zastupitelé Libereckého kraje volit v polovině prosince, Starostové pro Liberecký kraj nominovali na vedoucí post Jana Svitáka, bývalého krajského náměstka a nynějšího poslance.

11. listopadu 2026  9:57

Na Liberecku zemřela chodkyně, na přechodu ji srazilo osobní vozidlo

Ilustrační snímek

V Hejnicích na Liberecku zemřela chodkyně po střetu s osobním autem. K tragické nehodě došlo v Lázeňské ulici na jednom z přechodů.

10. listopadu 2026  21:29

Za smrt dvou lidí při požáru v Doksech může otrava oxidem uhelnatým, ukázala pitva

ilustrační snímek

Soudní lékař při pitvě nenašel žádné známky toho, že by se kdokoliv jiný podílel na smrti dvou lidí nalezených v sobotu při požáru bývalé hospodářské budovy v Doksech na Českolipsku. Bezprostřední...

10. listopadu 2026  12:06

Lustry z Eliášky rozzářily císařský palác. Příběh ožil v satirických kolážích TMBK

Nadační fond Eliáška vsadil na konkrétní a zapamatovatelný příběh, který...

O stěžejní kapitole v dějinách světla. Do poloviny listopadu běží v Praze výstava 500 světel pro císaře zaměřená na historii a nevídaný úspěch kamenickošenovské továrny na lustry. Nadační fond...

10. listopadu 2026  11:47

Místo kaprů a štik bagry. Labutí jezírko vypustili, vydry přijdou o mlsání

Labutí jezírko bude bez vody a ryb.

Liberečané, kteří chodili posedět do Rybářské bašty u zoologické zahrady, odkud měli z terasy výhled na jezero s pelikány, na čas přijdou o své privilegium. Labutí jezírko, nejstarší část Zoo Liberec...

9. listopadu 2026  15:29

Zemřeli ve vězení, třetího zastřelili. Poláci pátrali po ostatcích vojáků

Polští badatelé pátrali na českolipském hřbitově po hrobech vojáků. (říjen 2026)

Polští badatelé hledali na českolipském hřbitově ostatky tří vojáků, kteří byli součástí odboje za nezávislost Polska. V České Lípě byli pohřbení po skončení druhé světové války.

9. listopadu 2026  10:12

Vždyť je to za lajnou, tati! Kozlové se nezapřeli, v zápase oba dostali žlutou

Jablonecký trenér Luboš Kozel diriguje své svěřence během zápasu s Mladou...

Na lavičce domácích fotbalistů Jablonce trenér Luboš Kozel, na hřišti v dresu Mladé Boleslavi jeho syn David. Další prvoligová rodinná bitva, která nabídla jednu drobnou kontroverzi, skončila v duelu...

9. listopadu 2026  8:30

Jablonec - Mladá Boleslav 0:0, hosté popáté bez porážky, duel vítěze nenašel

Sestřih zápasu
Jablonecký útočník Chramosta (v zeleném) svádí souboj s hostujícím Karafiátem.

Neatraktivní zápas na severu Čech nepřinesl ani góly, a tudíž ani vítěze. Fotbalisté Jablonce remizovali ve 14. kole Chance Ligy s Mladou Boleslaví 0:0. Hosté prodloužili sérii bez porážky na pět...

8. listopadu 2026  14:30,  aktualizováno  17:18

Na Sněžce měla stát koule. Bolí mě, že k tomu nedošlo, říká legendární architekt

Premium
Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela (na snímku) ze SIALu převzalo...

Zasadil se o podobu Českého centra v Paříži nebo Nizozemské ambasády v africké Akkře. Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela ze SIALu převzalo Severočeské muzeum v Liberci. To slibuje, že výkresy,...

8. listopadu 2026,  aktualizováno 

Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva

ilustrační snímek

Při požáru v Doksech na Českolipsku zemřeli v noci na neděli dva lidé. Hořel bývalý hospodářský objekt poblíž zámku. Příčinu a okolnosti úmrtí obou určí nařízená soudní pitva, informovala mluvčí...

8. listopadu 2026  11:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Liberec - Bohemians 1:0, domácí zastavili sérii Pražanů, rozhodla Kušejova penalta

Sestřih zápasu
Zleva Mathews Banda (Bohemians) stíhaný Azizem Kayondem z Liberce.

Pětkrát v řadě neprohráli, ve 14. ligovém kole však fotbalisté Bohemians narazili v Liberci. Severočeši na domácí půdě zvítězili 1:0, když v 72. minutě rozhodl z penalty Kušej. V neúplné tabulce se...

7. listopadu 2026  16:54,  aktualizováno  17:41

Z liberecké školky až na Netflix. Steve a Maggie pobláznili miliony dětí

Premium
Halloween v podání Steva a Maggie

Projekt, který začínal před dvaceti lety jako pomůcka pro výuku angličtiny, se dostal na Netflix. Z videí se Stevem a Maggie z Liberce se učí angličtinu miliony dětí napříč světem. Jeho zakladatelé...

7. listopadu 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.