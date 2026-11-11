Hejtmana Půtu nahradí jeho exnáměstek Sviták, opustí kvůli tomu Sněmovnu

Po čtrnácti letech skončí ve vedení Libereckého kraje Martin Půta, který se nově stal také senátorem a starostou příhraničního Hrádku nad Nisou. V tajné volbě ze tří nominovaných kandidátů vybral klub Starostů pro Liberecký kraj (SLK) jednoho.
Tím je Jan Sviták, exnáměstek hejtmana pro resort dopravy v letech 2019 až 2025 a od loňského roku také poslanec. Když bude zvolen hejtmanem, z Poslanecké sněmovny odejde.
„Rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům ze zastupitelského klubu SLK, vážím si jejich důvěry a těším se na práci, která je před námi. S výkonem pozice hejtmana Libereckého kraje souvisí i můj budoucí odchod z Poslanecké sněmovny, neboť dlouhodobě zastávám postoj, že kumulovat funkce, zvlášť v pozici hejtmana, není možné,“ řekl Sviták.
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Výsledky senátních voleb: Půta je novým senátorem pro Českolipsko, na kraji skončí
V závěru týdne čeká SLK koaliční jednání s partnerem SPOLU, kde budou probírat všechny důsledky rozhodnutí klubu SLK i další organizační kroky.
„V Radě Libereckého kraje dojde k výměně na pozici hejtmana, ostatní radní ve svých funkcích zůstávají. Stabilita v Radě kraje je oporou i novému hejtmanovi,“ konstatovala předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéta Červinková.
O tom, že v případě zvolení senátorem skončí na pozici hejtmana, informoval Martin Půta před říjnovými volbami. „Dělat dobře hejtmana a senátora není možné. Proto, jak jsem slíbil, k 31. prosinci 2026 na funkci hejtmana rezignuji.“