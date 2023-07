Nový Bor přestane platit lidem za třídění, odvoz pytlů s odpadem zachová

Domácnosti, které se od roku 2007 do programu zapojily a separují odpad do speciálních pytlů, mohou nyní získat za kilogram plastu 1,50 koruny, za stejné množství papíru pak čtyřicet haléřů. Nastřádané odměny využívají ke snížení ročního poplatku za svoz komunálního odpadu, který v současnosti činí 700 korun.

„Za loňský rok motivační program vyšel město na bezmála 600 tisíc korun. Jen za samotný svoz pytlového sběru město zaplatilo téměř 387 tisíc korun, další desítky tisíc představují mzdové náklady, nákup pytlů nebo nákup a tisk štítků,“ shrnula Jitka Capouchová, vedoucí odboru správy majetku.

Dříve dostávalo město za jednotlivé vytříděné komodity peníze od svozové firmy, po novele zákona ale o tyto peníze přišlo.

Motivační program s finanční odměnou sice od ledna přestane platit, odvoz pytlů ale Nový Bor zachová. Barevné pytle si mohou lidé vyzvedávat na městském úřadu i nadále, a to až do vyčerpání zásob.

„Chápeme, že pro mnoho občanů představuje svoz pytlů od domu výhodu a nemusí nikam chodit. Navíc i s ohledem na odpadový zákon, který nám ukládá navyšovat třídění odpadu, představuje služba výhodu,“ konstatoval starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

V budoucnu by se však Novoborští mohli dočkat sběrných nádob u dveří svých domů. Město, které bude v příštím roce hledat novou společnost na svoz odpadů, totiž plánuje od roku 2025 zavedení systému „door to door“. Separace přímo u domu je pohodlná a jednoduchá, což by mohlo místní motivovat k ještě důslednějšímu třídění.