Nový Bor čeká odpadová revoluce, díky třídění nemusí platit víc

Stejný zůstane jen poplatek za odpady, který i v roce 2025 bude 900 korun za osobu. Svoz komunálního odpadu a provoz sběrného dvora v Novém Boru bude v následujících pěti letech zajišťovat opět společnost Compag CZ.

Ta v tendru nabídla v souhrnu za obě služby 60,7 milionu korun bez daně. To je zhruba o tři miliony korun méně oproti předpokládané hodnotě zakázky. Radnice za svoz komunálního odpadu zaplatí celkem bezmála 45 milionů korun. Za provoz sběrného dvora to je pak celková částka zhruba 15,8 milionů.

„Abychom i přes zvyšující se ceny zachovali výši poplatku pro občany a zároveň vyhověli požadavkům legislativy, která nám ukládá v roce 2025 vytřídit 60 procent komunálního odpadu, přistoupili jsme v odpadovém hospodářství k řadě změn,“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Výměna popelnice

V roce 2025 si město již nebude od svozové firmy pronajímat nádoby na komunální odpad. „Nakoupili jsme vlastní, které počátkem roku vyměníme. Lidé se nemusí o nic starat, popelnice se vymění v rámci svozu počátkem příštího roku,“ ujistila koncem roku 2024 vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Změní se i provozní doba sběrného dvora ve Wolkerově ulici. V pondělí a ve čtvrtek bude mít otevřeno od 9 do 12 hodin. Ve středu a v pátek bude provoz od 12 do 17 hodin, v období od dubna do konce října bude otevřeno až do 18 hodin. V sobotu zůstane otevírací doba stejná, a to od 8 do 13 hodin. Nově bude zavřeno v úterý.

Ve sběrném dvoře také začne od ledna 2025 fungovat re-use centrum. Do něj mohou lidé donést funkční věci z domácnosti a odnést si mohou předměty, které darovali jiní. Služba bude bezplatná. Centrum bude přijímat například kuchyňské nádobí, nářadí, sportovní potřeby, hračky, knihy nebo nečalouněný nábytek. Nepatří do něj oblečení, boty, matrace, peřiny ani elektrozařízení.

„Sníží se nám náklady na likvidaci odpadů, ale centrum by také mělo pomáhat mladým nebo rodinám začít nový život díky pořízení věcí, kteří ostatní nevyužijí,“ doplnil Dvořák.

Třídění odpadu přímo v domácnostech

V souvislosti se zavedením systému door-to-door, tedy třídění odpadu přímo v domácnostech, se změní frekvence svozu komunálního odpadu. Malé černé popelnice se již nebudou svážet týdně, ale jednou za čtrnáct dní. Týdenní svoz bude zachovaný u velkých popelnic, které jsou většinou u bytových nebo panelových domů.

Svoz nádob na tříděný odpad o objemu 240 l bude probíhat jednou za 28 dní, velké popelnice se budou vyvážet jednou týdně. Nádoby na bioodpad se budou od ledna do března svážet jednou za 28 dní, od dubna se frekvence zvýší na jednou za 14 dní.

Tříděného odpadu se týká i další změna. Do žlutých nádob se budou nově kromě plastů třídit také kovy a nápojové kartony. Tyto kontejnery nahradí ve sběrných hnízdech dosavadní popelnice na nápojové kartony a kovy. S tříděním odpadů od domů se úplně zruší pytlový sběr tříděného odpadu.