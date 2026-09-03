Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kronika sklářského umění pod jednou střechou. Nový Bor získal významnou sbírku

Matěj Klimša
  12:32
Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve...

Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve Sklářském muzeu v Novém Boru přes 1 500. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve...
Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve...
Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve...
Nový Bor
5 fotografií
Více než jeden a půl tisíce exponátů z Mezinárodních sklářských sympozií (IGS) se vrací do města sklářů. Cenná kolekce, kterou vloni odkoupil Liberecký kraj, našla místo ve Sklářském muzeu v Novém Boru.

Skleněná kolekce z IGS pochází z let 1982 až 2003 a podíleli se na ní významní sklářští autoři z celého světa. Původním vlastníkem sbírky byla novoborská společnost Crystalex, která sympozia dříve také pořádala. Po jejím krachu v roce 2008 ji odkoupila Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Vloni se Libereckému kraji podařilo sbírku získat zpět, a to za více než dvacet milionů korun.

„Sklářství je jedním z nejvýznamnějších symbolů našeho regionu a Kolekce IGS představuje mimořádnou hodnotu nejen pro Liberecký kraj, ale i pro celé české kulturní dědictví,“ vyzdvihl hejtman Libereckého kraje Martin Půta a dodal, že díky přesunu do Nového Boru bude sbírka dostupná odborníkům i veřejnosti a zůstane zachována pro další generace.

Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve Sklářském muzeu v Novém Boru přes 1 500.
Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve Sklářském muzeu v Novém Boru přes 1 500.
Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve Sklářském muzeu v Novém Boru přes 1 500.
Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve Sklářském muzeu v Novém Boru přes 1 500.
5 fotografií

Uměleckých děl, která dokumentují vývoj současného studiového skla i mimořádnou úroveň českého řemesla, je přes 1 500. Jejich hodnota přesahuje dvacet a půl milionu korun. Kolekce byla převezena do Sklářského muzea za pomoci Nadace Josefa Viewegha i Libereckého kraje. Pracovníci v muzeu se starají o její odbornou evidenci, dokumentaci a postupné zpracování.

„Kolekce IGS není jen souborem krásných skleněných objektů. Je kronikou světového sklářského umění a zároveň dokladem mimořádného významu Nového Boru na světové sklářské mapě. Proto jsme od začátku usilovali o to, aby byla odborně spravována právě tam, kde vznikala,“ přiblížila důvod přemístění kolekce krajská náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Novoborské Sklářské muzeum navíc už teď vystavuje díla, která vznikla od roku 2009. „Společně vytvoří ucelený příběh IGS,“ dodala Vinklátová.

Splnění dlouholetého přání

Kraj uzavřel s Novým Borem smlouvu o výpůjčce s tím, že do dvou let bude sbírka na město bezúplatně převedena. Sklářské muzeum bylo zároveň vyhodnocené jako nejvhodnější instituce díky odbornému zázemí.

„Pro naše muzeum je získání této sbírky splnění dlouholetého přání. Poprvé máme možnost představit návštěvníkům ucelený příběh Mezinárodních sklářských sympozií od jejich začátků až po současnost,“ nastínila ředitelka novoborského muzea Petra Ajšmanová.

Jde o soubor skla světového významu, který by měl posílit postavení Nového Boru jako centra českého sklářství.

Chceme být nejúspěšnější skláři na světě, říká šéf Lasvitu

IGS patří přes čtyřicet let mezi nejvýznamnější světová setkání sklářských výtvarníků a pravidelně se koná právě v Novém Boru, který je se sklem spojený po generace. Za dobu existence sympozia se ho zúčastnilo přes 500 umělců z desítek zemí světa. Město je pořadatelem IGS od roku 2009.

„IGS patří k tomu nejcennějšímu, co naše město světu dalo. Podařilo se zachránit mimořádnou kolekci a vytvořit podmínky pro to, aby našla svůj trvalý domov právě tam, kde vznikala. Je to důležitý krok pro zachování našeho kulturního dědictví i pro další rozvoj Sklářského muzea,“ těší starostu Nového Boru Jaromíra Dvořáka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Policie hledá rodiče dětí, které využívaly masážní salon v Jablonci. Jednatelka se diví

ilustrační snímek

Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívaly služeb relaxačního a masážního salonu Well-Sense v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Na webu policie o tom v...

VIDEO: Bezdomovec vyhrožoval prodavačkám, zákazník ho srazil pěstí. Policie šetří oba

Zákazník obchodu srazil pěstí k zemi bezdomovce, který vyhrožoval prodavačkám.

Policisté vyšetřují incident, který se odehrál ve středu večer v českolipské prodejně oblečení. Bezdomovec tu vyhrožoval prodavačkám, které následně zavolaly policii. Mezitím se do sporu zapojil...

Čaroděj Landa, záchranář Klus. Hrady CZ se pod Bezdězem rozloučily s létem

Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)

Téměř dvě desítky muzikantů se během pátku a soboty představily na festivalu Hrady CZ, který pod Bezdězem zakončil svou letní šňůru. Hlavní hvězdou byl zpěvák Daniel Landa, fanoušky zaujali i Tomáš...

Hromadná nehoda sedmi aut na Liberecku. Osm lidí se zranilo, silnice je průjezdná

U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut. (31. srpna 2026)

Osm lidí se v pondělí odpoledne zranilo při srážce sedmi aut u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Poranění jsou lehčího charakteru. Hlavní tah na Liberec je plně průjezdný.

Bohemians - Jablonec 1:1, pohárový účastník opět ztratil, další gól dal Cedidla

Sestřih zápasu
Jablonecký Jiří Sláma má blíže k míči než Milan Havel z Bohemians.

Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce 4. kola první ligy remizovali doma 1:1 s Jabloncem. Hosty poslal do vedení v nastavení prvního poločasu Martin Cedidla, v 70. minutě srovnal z penalty Aleš...

2. září 2026  19:30,  aktualizováno  22:25

Děti kličkovaly mezi auty. Jablonec zavádí u základní školy tvrdá omezení

V okolí ZŠ Pasířská v Jablonci chystá magistrát úpravy.

Děti cestou do školy přecházejí mezi projíždějícími auty, problémy způsobují neukáznění řidiči i chaotické parkování. Dlouhodobé stížnosti na komplikovanou dopravní situaci u Základní školy Pasířská...

2. září 2026  16:14

Sklo mezi kapradím. Botanická zahrada v Liberci ožila unikátní výstavou

Výstava v liberecké botanické zahradě spojuje svět živých rostlin s uměním...

Sklo si našlo cestu i do botanické zahrady v Liberci, kde svou tvorbu pod hlavičkou festivalu Crystal Valley Week představuje na 25 umělců a skláren. Výstava spojuje svět živých rostlin s uměním...

2. září 2026  12:23

Cisterna s hořlavou látkou se převrátila do příkopu. Policie evakuovala továrnu

Na silnici I/10 mezi Veseckem a Turnovem se převrátila cisterna. (1. září 2026)

Cisterna s hořlavou látkou havarovala v úterý odpoledne na silnici I/10 mezi Veseckem a Turnovem na Semilsku. Policisté společně s hasiči evakuovali blízkou továrnu. Úsek mezi kruhovým objezdem u...

1. září 2026  14:16,  aktualizováno  2. 9. 7:44

Pásku stříhali v holínkách. Oldřichov obnovil školu, učit pomohou pamětníci

V Oldřichově v Hájích se děti znovu vypravily do školy, obec ji otevřela po 46...

Děti z Oldřichova v Hájích na Liberecku nechtěli v okolních školách přijmout, proto se obec rozhodla přestavět budovu úřadu na malotřídní školu s prvním stupněm. Prvňáky zde v úterý kromě ředitelky a...

1. září 2026  16:58

Liberecká slonice Bala dorazila do Walesu, už si tam i našla kamarádku

Bala (vlevo) si už ve Walesu našla kamarádku, slonici Valli. (1. září 2026)

Dvaačtyřicetiletá slonice Bala v pořádku dorazila do svého nového domova ve Walesu. Podle liberecké zoo, ze které se zvíře stěhovalo, proběhl transport hladce a bez potíží. Slonice si zvyká na nové...

1. září 2026  14:07

Sedláček o jablonecké pohádce: Poháry jsou krásné, zkusíme překvapit i Brighton

Jablonecký záložník Sedláček střeží míč před teplickým Pulkrabem.

Plní si sen, a ještě na Stínadlech za něj jablonecký fotbalový záložník Richard Sedláček děkoval svému přemožiteli. „Jsem jim vděčný, bez Teplic bych Konferenční ligu nehrál,“ vzkázal úslužně.

1. září 2026  10:23

Policie hledá rodiče dětí, které využívaly masážní salon v Jablonci. Jednatelka se diví

ilustrační snímek

Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívaly služeb relaxačního a masážního salonu Well-Sense v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Na webu policie o tom v...

1. září 2026  8:25,  aktualizováno  10:16

Hromadná nehoda sedmi aut na Liberecku. Osm lidí se zranilo, silnice je průjezdná

U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut. (31. srpna 2026)

Osm lidí se v pondělí odpoledne zranilo při srážce sedmi aut u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Poranění jsou lehčího charakteru. Hlavní tah na Liberec je plně průjezdný.

31. srpna 2026  15:39,  aktualizováno  19:09

Nehrajte jak Rangers! Teplice se zpevnily a vynulovaly Jablonec

Gólová oslava Matěje Radosty v zápase s Jabloncem.

Prostá rada, jak uspět proti Jablonci? Nehrajte jak Glasgow Rangers! Fotbalovým Teplicím skotský velkoklub s nadsázkou daroval recept k nedělnímu ligovému úspěchu 2:0 i k návratu vítězné euforie po...

31. srpna 2026  17:50

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Drama v Jablonci. Mladistvá dívka pobodala hlídače obchodu, přistihl ji při krádeži

ilustrační snímek

Mladistvá dívka v pondělí dopoledne zranila pracovníka ostrahy v jabloneckém supermarketu, když ji přistihl při krádeži. Agresorka se dala na útěk, ale policisté ji brzy dopadli. Hlídač skončil v...

31. srpna 2026  14:53

Student z Liberce míří na prestižní univerzitu do Indie. AI mám jako druhý mozek, říká

Adam Kalina z Liberce míří na prestižní vysokou školu Tetr College of Business.

Několik let pracoval jako programátor, vytvořil vlastní projekt a za něj získal první místo v celostátní Středoškolské odborné činnosti i vítězství v soutěži na Tchaj-wanu. Teď jednadvacetiletý...

31. srpna 2026  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.