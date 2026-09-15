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Policie potvrdila mrtvého novorozence v kontejneru, po pachateli pátrá

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  10:16
Policisté potvrdili, že v Rovensku pod Troskami na Semilsku skutečně někdo odložil mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Po pachateli pátrají.

KRIMI

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„Mohu potvrdit, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté v rámci prováděných úkonů trestního řízení intenzivně pátrají,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

V Rovensku pod Troskami se v popelnici našlo mrtvé novorozeně. (14. září 2026)
V Rovensku pod Troskami se v popelnici našlo mrtvé novorozeně. (14. září 2026)
V Rovensku pod Troskami našli v popelnici tělo malého dítěte. Jde o kontejner stojící nedaleko fotbalového hřiště. (14. září 2026)
V Rovensku pod Troskami našli v popelnici mrtvé dítě. Jedná se o kontejner s vyříznutým otvorem zcela vpravo. (14. září 2026)
6 fotografií

Dítě náhodou objevila v neděli večer žena, která pravidelně odnáší papír do sběru. V kontejneru si všimla tašky, ve které bylo dětské telíčko připomínající panenku.

„Paní zazvonila na moji snachu, aby se šla podívat s ní, co v té tašce je. Moje snacha pak tašku otevřela, sáhla na to miminko, rychle ji zase zavřela a přivolala policii,“ uvedl v pondělí odpoledne jeden z místních obyvatel s tím, že šlo o maximálně týdenní dítě.

„Myslím, že ho tam hodil někdo úplně odjinud. Vybral si tohle místo i proto, že není příliš frekventované,“ doplnil muž.

Záběry z kamer

Policie zatím nevydala výzvu, aby se jí hlásili případní svědci. V neděli večer ale sháněla záběry ze soukromých bezpečnostních kamer v okolí.

„Policie u mě byla kvůli záznamům z kamer. Myslím si, že to udělal někdo, kdo neví, že tu ta paní pravidelně papír vybírá. Takže to možná nebyl nikdo zdejší, protože místňáci vědí, že ona to tady objíždí,“ řekl majitel blízkého autoservisu.

Policisté se také vyptávali místních, jestli něco podezřelého neviděli. „Ptali se nás, jestli jsme neviděli někoho s taškou se dvěma pruhy,“ dodal další z obyvatel

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