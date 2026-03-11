Novorozenec krátce po porodu zemřel. Soud dal rodičům šanci na odškodnění

  8:53
Nejvyšší soud (NS) v Brně dal rodičům novou šanci na omluvu a odškodnění za úmrtí novorozence po porodu v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Případ vrátil libereckému krajskému soudu, který se původně postavil na stranu nemocnice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Liberecký soud nyní musí vyjasnit rozpory mezi znaleckými posudky. Rozhodnutí nejvyšší instance je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

„V případech, kde jde o lidský život a možné pochybení při poskytování zdravotní péče, musí být dokazování mimořádně pečlivé a transparentní,“ uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

Císařský řez provedli v porodnici pozdě

Událost se odehrála v roce 2021. Zdravotníci provedli císařský řez, avšak podle žaloby příliš pozdě. Novorozenec zemřel po převozu do ústecké nemocnice.

Rodiče se domáhají omluvy a odškodnění přes deset milionů korun. Tvrdí, že jejich syn zemřel v důsledku pochybení zdravotnického personálu při vyhodnocování kardiotokografických záznamů (CTG) a kvůli opožděnému rozhodnutí o císařském řezu.

Podle jabloneckého okresního soudu nemocnice nepostupovala lege artis, tedy v souladu s odbornými pravidly a poznatky lékařské vědy. Kdyby zdravotníci vyhodnotili CTG záznamy správně, mohlo dítě přežít.

Názory na případ byly mezi znalci různé

Odvolací řízení přineslo obrat. Liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu zamítla s tím, že zdravotníci postupovali správně a že patologické změny bylo možné rozpoznat až krátce před provedením zákroku.

NS nyní zdůraznil, že v takto závažné věci nelze změnit skutkové závěry bez zopakování klíčových důkazů – zejména výslechů znalců, jejichž interpretace stejného záznamu se různila.

Odvolací soud se podle NS s rozpory nevypořádal a rovnou objednal revizní posudek. Takový postup je podle NS v rozporu s principy spravedlivého procesu.

Žena odmítla císařský řez a porodila doma, dítě za měsíc zemřelo

Pokud existují rozpory mezi znaleckými posudky, soudy by měly vyslechnout a konfrontovat znalce, a rozdíly tak pokud možno vyjasnit. Teprve poté lze přistoupit k reviznímu posudku a na jeho základě přijmout konečný závěr.

V jabloneckém případě by se měl výslech podle NS odehrát ideálně za přítomnosti revizního znalce.

„Revizní znalec na základě takto doplněných podkladů vyhotoví dodatek revizního znaleckého posudku, v němž zodpoví otázku, zda na svých závěrech setrvává, vysvětlí a odstraní rozpory jednotlivých posudků ohledně hodnocení, kdy údaje z CTG začaly vykazovat patologické hodnoty,“ stojí v rozsudku.

Novorozenec krátce po porodu zemřel. Soud dal rodičům šanci na odškodnění

Bohemians - Liberec 0:0, oba týmy končily v deseti, Hodoušův gól zrušil ofsajd

Útočník Jan Matoušek z Bohemians prochází s míčem okolo libereckého Josefa...

Potřetí v řadě liberečtí fotbalisté ztratili. Ve 25. kole Chance Ligy uhráli jen bezbrankovou remízu na půdě Bohemians. Ti dohrávali bez vyloučeného Matouška, hosté však také dohrávali v deseti, když...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  17:24

Jablonec rozkope ulice, oprava omezí na dva roky provoz v pěší zóně

Pohled z věže jablonecké radnice

V centru Jablonce nad Nisou začala rozsáhlá rekonstrukce starých inženýrských sítí. Na dva roky omezí provoz v pěší zóně od Dolního po Mírové náměstí. Jde o jednu z největších investic města v...

7. března 2026  8:53

