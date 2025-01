Pod Ještědem vyjedou nové autobusy, přispěli na ně riskující řidiči aut

Ten loni během pouhého prvního měsíce fungování zaznamenal přes 14 tisíc přestupků.

„Trošku jsme tím rozčeřili vlny pozornosti. Z přestupků vybraných měřením radaru jsme na nákup autobusů věnovali 15 milionů korun. Vyjde to tedy zhruba na dva a půl autobusu. I pro běžící rok 2025 budeme opět navrhovat výnosy z těchto radarů na nákup dalších vozů,“ předesílá primátor Liberce Jaroslav Zámečník a upřesňuje, že druhý radar přibude v Hejnické ulici v Krásné Studánce.

„Nechceme si ty peníze nechávat pro nás. Chceme tím naopak upozornit na to, že cestování městskou hromadnou dopravou je pro Liberec perspektivnější než individuální dopravování,“ objasňuje Zámečník.

V průběhu letošního roku doplní vozový park DPMLJ ještě dalších osm nových autobusů a celkem jich už tak bude v jeho zázemí stát přes sto. Do budoucna ovšem čekají celou společnost výrazné změny týkající se přechodu k elektromobilitě.

„V tuto chvíli má dopravní podnik ve své flotile tři elektrobusy. Vždycky to byl nějaký předváděcí autobus, který někdo zkoušel na veletrzích a my jsme si ho potom s relativně výrazným diskontem mohli koupit. Učíme se, seznamujeme se s tím a v tuto chvíli tyhle tři elektrobusy standardně obsluhují naši cestující veřejnost,“ říká k postupným změnám Michal Zdeněk, předseda představenstva DPMLJ.

Podnik čekají významné změny

Podle něj jde dopravní podnik těmito kroky přirozeně naproti přísným nařízením v dalších letech. „Do určitého data musíme mít nějaké procento vozů naší flotily bezemisní, takže nás čekají významné transformace,“ je si vědom Zdeněk.

„Pro nás je to skutečně komplexní změna, pro cestující běžná věc. Firmu to promění z mnoha důvodů, spalovací motor potřebuje zkrátka jiný typ péče než elektromotor. Bude nás to stát mnoho energie se mentálně a organizačně posunout tak, abychom s tím uměli zacházet. V této věci budeme vypisovat také výběrová řízení,“ poznamenává Michal Zdeněk s tím, že pokud se nezmění legislativa, bude vlastnit DPMLJ do pěti let 35 až 40 elektrobusů.

Kromě vozů se dopravní podnik pyšní v areálu svých garáží na Františkově také novou halou na údržbu autobusů za zhruba 110 milionů korun. Vyrostla zde místo původní budovy z roku 1952, která již léta nevyhovovala dnešním požadavkům. Nová hala naopak umožňuje servis všech typů autobusů i do budoucna.

„Hala se rozšířila o jedno stání na zvedání kloubových autobusů, oddělila se diagnostická linka a jsou tu i montážní kanály, které splňují veškeré požadavky. Lidé už tu nenosí žádné kýble s vyjetými oleji, všechno se odsává a odchází to do olejového hospodářství,“ popisuje největší novinky ve vybavení moderní haly provozně technický ředitel dopravního podniku Ludvík Lavička.