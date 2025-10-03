U nové knihovny v Turnově postaví hřiště pro děti, osvěží ho protékající potok

Autor:
  10:37
Nové hřiště nebo třeba zázemí letního kina. Turnovští zastupitelé řeší úpravu okolí nové knihovny Antonína Marka ve Skálově ulici. „Kdybychom tam dnes šli ze strany od parku, tak je tam hřiště pro malé děti, taková loď. Okolo ní postavíme ještě další hřiště,“ popsal turnovský starosta Tomáš Hocke.
Vizualizace nové knihovny od studia A69 – architekti

Vizualizace nové knihovny od studia A69 – architekti | foto: město Turnov (návrh architektonický ateliér AND, spol. s r. o.)

Vizualizace nové knihovny od studia A69 – architekti
Vizualizace nové knihovny od studia A69 – architekti
Vizualizace nové knihovny od studia A69 – architekti
Vizualizace nové knihovny od studia A69 – architekti
18 fotografií

V městském parku už jedno hřiště je. To ale slouží pro náctileté nebo dospělé. „Chceme tam mít hřiště i pro ty nejmenší děti. Je to dlouhodobě zamýšlený koncept. Čekali jsme na správný okamžik,“ vysvětlil Hocke. Hřiště by se mohlo postavit na jaře.

„Myslíme si, že bude stát zhruba čtyři miliony korun. Bude to jediné hřiště v Turnově, které má v sobě zahrnutý protékající potok,“ vyzdvihl starosta. Součástí zkrášlení okolí knihovny je i výstavba chodníku ze Skálovy ulice do parku.

Je to hnusné, vůbec se to sem nehodí, kritizují lidé stavbu knihovny v Turnově

Stavebně by nová knihovna měla být hotová do konce letošního roku. „Od začátku příštího roku bude probíhat vnitřní vybavování nábytkem, systémy a tak dále. Otevření je pak plánované po nastěhování,“ upřesnila mluvčí města Marcela Jandová. To by mělo být zhruba v září 2026.

Letní kino by ale v provozu příští sezonu být mohlo a už se na ni připravuje. Promítat se bude přímo na jednu ze stěn knihovny. „Byli bychom rádi, kdyby se to podařilo, zatím k tomu všechno směřuje. Jediná překážka je, že nám kompletně zmizelo pódium a jeviště a musí se dostavět,“ připomněl místostarosta Turnova Jan Lochman.

Finální návrh na úpravu městského parku v Turnově u letního kina a knihovny od architektonického ateliéru AND, spol. s r. o.
Stavba turnovské knihovny pokročila (září 2025)
Stavba turnovské knihovny pokročila (září 2025)
Stavba turnovské knihovny pokročila (září 2025)
18 fotografií

Zastupitelé už vše na dostavbu zázemí připravují. „U jeviště teď probíhá projekční příprava a jakmile ji budeme mít, tak se budeme hned snažit vypsat výběrové řízení, abychom neohrozili provoz letního kina,“ dodal Lochman.

Samotná stavba knihovny se prodražila. Oproti vysoutěženým 111 milionům korun teď vychází o jeden a půl milionu korun dráž. „Starosti mi dělá, že se nám nedaří prostavět tolik, kolik bychom chtěli, a tudíž dochází ke zpoždění proplácení dotací,“ nastínil Hocke. Zastupitelé zpoždění řeší kontokorentním úvěrem. „Proto ten úvěr máme. Ke zpoždění stavby by ale dojít nemělo,“ ujistil starosta.

21. května 2025
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

