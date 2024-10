Liberečtí muzikanti se znovu sešli na Molu, mezi hosty je Cristovao i Rest

Když před deseti lety vyšlo album Molo, způsobilo na české rapové scéně rozruch. Dva nerozluční parťáci Paulie Garand a Kenny Rough díky němu prorazili v první lize tuzemského hip hopu.

Ačkoliv od té doby oba vydali několik společných i sólo desek a dalších projektů, kterými na úspěch Mola navázali, během posledních let se pozvolna začaly rodit plány na přímé pokračování v podobě druhého dílu.

„Město, co spí, se zase pomalu probouzí, po deseti letech připlouváme zpátky na molo, deset let příběhů, co se valí jako vlna mezi vás,“ říkají tvůrci o novém počinu.

Vyzbrojeni deseti lety nových zkušeností, zážitků a schopností, stále však věrni své identitě, přinášejí Paulie Garand a Kenny Rough nové album jako oslavu své dlouhé společné cesty. Studiové práce na desce započaly zkraje roku 2024 a po intenzivní půlroční dřině prošlo konečným sítem patnáct písní, z nichž dvě – Proud a Erupce – už měli fanoušci možnost slyšet jako singly.

Mezi hosty se objeví Ben Cristovao, Ego, Supa nebo MC Gey a Rest. Stejně jako na prvním Molu se i na pokračování podílel dětský sbor ZUŠ Jabloňová Liberec. Po produkční stránce přidali ruku k dílu Under My Pillow, Jakub Lenz, Tomáš Rothschedl a Štěpán Urban.

Nemalá pozornost byla věnovaná i vizuální podobě alba, kde důvěru dostala grafička Kate Bohemia a fotograf Radek Kudláček. Vizuál prvního klipu Proud s Restem režíroval Ondra Kudyn.

A jak by sami autoři uvedli svou novou desku? „Tohle naše nový album je jen začátkem další kapitoly. Zdravíme všechny naše lidi, pomalu přistupte, za chvíli budeme vyplouvat,“ dodávají umělci. Album Molo II je k dispozici na YouTubu i všech streamovacích platformách a k dostání na CD, ke kterému brzy přibude i vinyl.