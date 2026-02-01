Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Jan Pešek
  18:32
Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18. června v Paláci Žofín.
Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025) | foto: AP

Arnold Schwarzenegger (Řím, 30. září 2025)
Arnold Schwarzenegger a prasátko Henry v Los Angeles na premiéře druhé řady...
Arnold Schwarzenegger (22. března 2024)
Režisér, moderátor a promotér Petr Větrovský (40) má na kontě řadu sportovních...
12 fotografií

Informaci o příjezdu filmového Terminátora do Prahy zveřejnil na svém Instagramu promotér Petr Větrovský.

Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii v rámci eventu Noc s legendou setkal s fanoušky. 18. června v prostorách novorenesančního Paláce Žofín zažije Praha událost, která se neopakuje,“ sdělil Větrovský.

Během luxusní tříchodové gala večeře bude Schwarzenegger vyprávět svůj životní příběh. „Kapacita je přísně omezena na pouhých 800 hostů a k dispozici bude ještě menší, vysoce limitovaný počet vstupenek Meet & Greet pro ty, kteří chtějí být legendě opravdu na blízku a odnést si ze životního zážitku společnou fotografii,“ upřesnil Větrovský. K dispozici bude i omezený počet vstupenek bez večeře.

Herec a politik Arnold Schwarzenegger je znám například z filmů Barbar Conan, Terminátor, Plán útěku či Cesta bez návratu. V letech 2003 až 2011 byl guvernérem státu Kalifornie. Sedmkrát zvítězil na Mr. Olympia a pětkrát na Mr. Universe.

Noc s legendou je prestižní série večerů, které pořádá agentura VDN Promo. Cílem projektu je představit největší osobnosti české i světové scény z jiného úhlu, než na jaký je veřejnost zvyklá.

Akce se v minulosti zúčastnila řada domácích i zahraničních osobností. Z Česka to byli například Jaromír Jágr, Milan Baroš nebo třeba Marta Kubišová. Mezi zahraniční účastníky patřil Mike Tyson, Tyson Fury nebo Jean-Claude Van Damme.

Van Damme zavítal do Prahy, při Noci s legendou ho vyzpovídají Jágr a Vašut

Režisér, moderátor a promotér Petr Větrovský má na kontě kromě projektu Noc s legendou řadu sportovních dokumentů. Namátkou o zápasníkovi MMA Attilovi Véghovi, bývalé biatlonistce Gabriele Soukalové či o nejlepším střelci české fotbalové reprezentace Janu Kollerovi.

