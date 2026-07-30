Neznámý muž napadl v Jablonci dvě ženy, poškozených je možná víc

„Oba skutky se staly v uplynulých čtrnácti dnech v městské části Mšeno. V těchto obou případech naštěstí napadené ženy neutrpěly žádné fyzické zranění,“ popsala krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová s tím, že kriminalisté oba případy intenzivně šetří.
Hledaný muž by měl být ve věku 20 až 30 let, vysoký zhruba 180 centimetrů a v tmavém oblečení. Kriminalisté žádají veřejnost o spolupráci.
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„Pokud má někdo jakékoliv poznatky k osobě pachatele nebo k jeho jednání, ať je sdělí policistům na bezplatné lince 158,“ dodala mluvčí Sochorová, podle které kriminalisté nemohou vyloučit ani to, že se pachatel podobných skutků dopustil ve více případech.
„Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásily také,“ uzavřela mluvčí.
Jablonecká část Mšeno
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