OBRAZEM: Nevidomí a jejich psi soutěžili v Liberci. Autobus byl oříšek

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Vodicí psi změří síly v Liberci, prověří je i autobus plný obřích plyšáků
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Vodicí psi změří síly v Liberci, prověří je i autobus plný obřích plyšáků
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Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...
Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se v úterý veřejně loučili s jedním ze svých učitelů, který na začátku dubna dostal výpověď. Na protestní akci vystoupili zástupci studentů i učitelů,...
Kudy povede nová rychlostní silnice mezi Libercem a Hradcem Králové, je už několik let vyřešenou otázkou. Ze tří zvažovaných variant se stát v roce 2015 rozhodl pro severní trasu, která prochází...
Čtyři hákové kříže se objevily na zdech poutního areálu v Horní Polici na Českolipsku. Neznámý vandal je nasprejoval na dřevěný oltář a zeď ambitu. Hrozí mu až tři roky ve vězení.
Na začátku toho o farmaření moc nevěděli. Martin Kynský se svojí partnerkou Ilonou Kodýmovou budovali farmu téměř od základů. Dnes biofarma Vojtěška u Malé Skály připomíná hospodářství v rakouských...
Dvacet let se drží ve světové špičce, je mnohonásobným mistrem světa ve fourcrossu a legendou městských sjezdů, v Jablonci pořádá vlastní závod. Až díky vítězství v nedávné televizní reality show se...
Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není přístupná. Unikátní terasovité zahrady na zámku v Zákupech by se však měly dočkat rekonstrukce. Zástupci Libereckého kraje,...
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících. Novinkou letos byla...
K hokejistům Liberce se po dvou letech vrací čtyřiadvacetiletý útočník Jakub Rychlovský. Uplynulé dvě sezony strávil nejlepší extraligový střelec ročníku 2023/24 v zámoří, kde měl jako nedraftovaný...
Fyzická zdatnost u dětí se do druhé poloviny 20. století zvyšovala, v posledních dekádách ale nastal zvrat a dochází k poklesu. Výkonnost se teď vrátila na úroveň po první světové válce. Proto se...
Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od Českých radiokomunikací (ČRa) i s unikátním nábytkem, který navrhl...
Plány na převod stadionu U Nisy z majetku města na Slovan Liberec dostávají jasnější obrysy. Už brzy by se tento bod měl dostat na program jednání zastupitelstva. O tom, že prvoligový Slovan jedná s...
O budoucnosti hudebního klubu Refresh v Turnově bude rozhodovat soud. Jeho provozovateli Pavlu Fuchsovi se totiž nepodařilo najít s městem společné mimosoudní řešení sporu o některé prostory...
Vodicí psi pro nevidomé změří své síly na mistrovství České republiky, které už tradičně hostí Liberec. Letošního jubilejního desátého ročníku se v Liebiegově paláci a jeho okolí zúčastní tuto sobotu...
Deset ovcí plemene Skudde spásá od středy sjezdovku Nová Skalka na Ještědu. Pastva by měla být podle Městských lesů Liberec šetrnější než pomocí mechanických sekaček. Na zimu se ovce vrátí na...
Okresní soud v Děčíně poslal ve středu do vazby mladistvého, který je podezřelý ze tří loupežných přepadení žen v České Lípě. Dvě ženy napadl během jediné noci na přelomu května a června, další...
Kudy povede nová rychlostní silnice mezi Libercem a Hradcem Králové, je už několik let vyřešenou otázkou. Ze tří zvažovaných variant se stát v roce 2015 rozhodl pro severní trasu, která prochází...