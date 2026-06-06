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OBRAZEM: Nevidomí a jejich psi soutěžili v Liberci. Autobus byl oříšek

Matěj Klimša
  17:22
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících. Novinkou letos byla disciplína v autobusu, ve kterém psi museli najít volné sedadlo. Jako cestující posloužili plyšáci, kteří nejednoho psa zaujali více, než samotný závod.
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky.... Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky....

Vodicí psi změří síly v Liberci, prověří je i autobus plný obřích plyšáků

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