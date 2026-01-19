Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Jan Pešek
  19:14
Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k natáčení několika scén nového seriálu The Age of Innocence (Věk nevinnosti).

„Filmaři už tu byli na podzim a teď se vrátili, aby dotočili, co jim chybí. Bylo to tak naplánované. Mezitím natáčí na jiných lokacích, například v Praze,“ přiblížila šéfka liberecké filmové kanceláře Markéta Štěpánková. „V Liberci posledně využili radnici a nyní natáčeli v Kostelní a Železné ulici,“ podotkla.

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna 2026)
Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna 2026)
Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna 2026)
Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna 2026)
Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna 2026)
15 fotografií

Seriál inspirovaný románem Edith Whartonové přenese diváky do prostředí newyorské smetánky 70. let 19. století. Kniha se dočkala několika filmových zpracování, patrně to neznámější pochází z roku 1992.

Snímek Věk nevinnosti režíroval Martin Scorsese a exceloval v něm například trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis. Dále se ve filmu představily Michelle Pfeifferová nebo Winona Ryderová.

V chystaném seriálu se objeví například Kristine Frosethová, Ben Radcliffe nebo Camila Morroneová, která jeden čas tvořila pár s Leonardem Di Capriem. Režie se ujaly Shannon Murphyová, Lisa Bruhlmannová a Natalia Leiteová.

Hvězdné herce doplnily v Liberci desítky komparzistů. Mezi nimi byl i Jaroslav Kachna, který si sebou vzal svůj velocipéd. „Jednoho krásného dne mi zavolali, jestli bych byl tak hodný a projel se na vysokém kole,“ vysvětlil Kachna, který působí jako praporečník Českého klubu velocipedistů.

Býk a koně

Kromě herců a komparzistů se v pondělí po liberecké dlažbě procházelo i několik zvířat. Největší pozdvižení budil statný býk v postroji. Nechybělo ale ani několik koní, které přivezl Tomáš Barták z Mlékovic u Neveklova.

„Máme tu pět kočárových koní, jednoho sedlového koně a několik kočárů. Jeden kočár vozí hlavní herečku. Ty ostatní slouží k tomu, aby vykrývaly scénu,“ zmínil Barták, který s Netflixem natáčel už seriál Císařovna.

Přestože filmaři se do Liberce vrátili na pouhý den, jiný štáb přijede už na jaře. „V polovině dubna nás čeká další natáčení pro Netflix, tentokrát to bude polská produkce. Natáčet se bude na Ještědu,“ odhalila Štěpánková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

Bavila se tu šlechta, teď se unikátní Červený dům otevře veřejnosti

Lidé se mohou těšit na novou expozici v českolipském renesančním letohrádku...

Jde o unikátní doklad renesančního stavitelství v severních Čechách. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se pustí do přestavby takzvaného Červeného domu. Nová expozice pak připomene jeho...

19. ledna 2026  13:40

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Někdejší fotbalový reprezentant Jan Koller si plážový volejbal oblíbil ve...

Jeho doménou byla celý život fotbalová hřiště, ostatně s 55 góly je historicky nejlepším střelcem českého národního týmu. Teď se Jan Koller těší na novou lyžařskou výzvu – pojede Jizerskou padesátku....

18. ledna 2026  19:20

V liberecké Arše zažili rekordní rok, zachraňovali lišku ve smyčce i rorýsy

Lišák ze smyčky

Jako mimořádně náročný hodnotí uplynulý rok liberecká záchranná stanice Archa. Přijala přes dva tisíce zvířat a zaznamenala rekordní počet odchytů.

18. ledna 2026  8:13

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

17. ledna 2026  14:16

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...

16. ledna 2026  22:09

V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus.

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na...

16. ledna 2026  18:52

Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

ilustrační snímek

Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o 1,47 milionu korun. Když odmítl dál platit, jeho fotky, kde byl obnažený, rozeslala na několik...

16. ledna 2026  16:11

Po útoku chrčícímu bezdomovci dupal na hlavu. Za pokus o vraždu soud uložil 15 let

Metro.cz
Krajský soud v Hradci Králové

Patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou si má podle Krajského soudu v Hradci Králové odpykat obžalovaný P. K., kterého soud shledal vinným z pokusu o vraždu jiného muže v Jilemnici na Semilsku....

16. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Po útoku chrčícímu bezdomovci dupal na hlavu. Za pokus o vraždu soud uložil 15 let

Krajský soud v Hradci Králové

Patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou si má podle Krajského soudu v Hradci Králové odpykat obžalovaný P. K., kterého soud shledal vinným z pokusu o vraždu jiného muže v Jilemnici na Semilsku....

16. ledna 2026  15:26

Cizí muž lákal školačku do auta. Posílá mě maminka, tvrdil a vábil ji na psa

Policie (ilustrační foto)

Neznámý muž lákal v Liberci do svého auta školačku se záminkou, že jí v autě ukáže psa. Tvrdil také, že ho posílá její maminka. Dívka odmítla nastoupit a situaci oznámila. Případem se nyní zabývá...

16. ledna 2026  12:40

Nestojíš za nic! Domácí násilí přitvrzuje, hojně postihuje i děti

ilustrační snímek

Domov není strach. Informační kampaň v kraji upozorňuje na problém domácího násilí, protože případy jsou stále těžší a postižené bývají také děti. Kampaň má za cíl zvýšit povědomí o domácím násilí v...

16. ledna 2026  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.