Aby jídlo neskončilo v koši. Aplikaci Nesnězeno se v kraji daří, chce růst

Po zadání lokality si v aplikaci stačí vybrat z nabídky podniků, nejčastěji zaplatit 50 procent z původní ceny a v uvedeném čase si konkrétní jídlo nebo blíže nespecifikovaný balíček vyzvednout.

Už téměř půl roku mohou lidé z Liberce a jeho okolí tímto způsobem kdykoliv během dne „zachraňovat“ jídlo.

„Některé podniky nás mají třeba ještě v takovém testovacím módu, kdy si to celé optimalizují. My je do ničeho nenutíme a je na nich, jak moc marketplace z hlediska Nesnězena využijí. Naším cílem je samozřejmě, aby podniky neplýtvaly a aby se jim vrátily alespoň náklady a práce. Nemají na Nesnězenu primárně vydělávat, nejsme Wolt ani Foodora, máme úplně jiný koncept. Nabídku podniky upravují podle toho, kolik jim toho v ten den zbývá. Není to tak, že musí nutně něco nabízet,“ vysvětluje princip vztahu Nesnězena a podniků jeho tisková mluvčí Veronika Konečná.

„Region máme prochozený a podniky už nás znají. V projektu jsou zatím zapojené ty z Liberecka a Jablonecka, ale koncem letošního a začátkem příštího roku máme v plánu se rozšířit více do kraje, abychom ho pokryli celý,“ předznamenává Konečná.

Desítky až stovky tisíc

Zapojené prodejny získávají zpět peníze logicky pouze z toho, co prodají. Menší z nich touto cestou podle mluvčí vydělají kolem 30 tisíc ročně, ty větší jako Penny nebo Starbucks se pohybují klidně i ve vyšších desítkách tisíc měsíčně. „Záleží na nich a na tom, jak dobře mají zmáknutý management plýtvání a tak dále. Nedá se to generalizovat,“ podotýká.

V Liberci a jeho okolí jsou do projektu zapojené podniky jako například supermarkety Penny, prodejny Náš chléb a Spižírna, restaurace Fabrica, Tulipan či Liberecká výšina nebo kavárny Kofein plac, CrossCafe, Vita Café a Pacca. Některé se v aplikaci objeví jen čas od času, jiné se stejným počtem balíčků každý den.

Stejně tak se může lišit přístup obsluhy, která má již obsah objednávky většinou připravený, ale s dávkou štěstí si může zákazník nějaké položky, případně příchutě vybrat i sám.

Balíček s překvapením

„My zatím s Nesnězenem fungujeme asi tři měsíce. Počet balíčků se odvíjí od toho, jaké zboží končí, většinou jsou to ale tak tři až čtyři denně. Jen výjimečně se stane, že se neprodají,“ zamýšlí se prodavačka z liberecké prodejny Náš chléb. „Obsah balíčku máme jako překvapení a lidé to mají rádi. Často si dají něco, co jinak nejí nebo je to třeba i drahé. Jedna zákaznice dokonce říká, že to má jako Vánoce a vždycky se těší, až si balíček rozbalí,“ dodává s úsměvem.

V jejich „balíčku s překvapením“ za 70 korun byste našli například zhruba polovinu čerstvého chleba, dva loupáky, vanilkový šáteček a vaničku česnekové pomazánky, které končila minimální trvanlivost další den. „Sladký balíček“ za 110 korun ve stejné prodejně zase obsahoval tři rovněž čerstvé ovocné moravské koláče, tři plněné tvarohové buchty a dva kousky kakaového zákusku.

„Co se týče pečiva, trochu jsem se bála, v jakém bude stavu. Za ty peníze jsem to ale poprvé riskla a zatím nebylo nikdy ani trochu tvrdé. Nejsou to žádné zbytky nebo vadné kusy, jak si někdo myslí. Je to zkrátka to, co zbylo na pultu, což mnohdy ani za plné peníze nemáte kdovíjak čerstvé,“ podílí se o své zkušenosti s nákupy přes Nesnězeno paní Jana.

V italské kavárně Pacca dostanete skrz aplikaci za 70 korun většinou zdravý chlebíček s domácí pomazánkou a jeden až dva menší zákusky k tomu. Za normálních okolností stokorunový trdelník díky ní pořídíte ve stánku Trdlokafe za půlku a stejná sleva platí také třeba pro obědové menu z indické restaurace Diva India, která ho do aplikace přidává vždy až kolem 14. hodiny podle situace.

Okamžité řešení reklamací

Ne vždy ale musí být zákazník spokojený. Jednak se podnik se sestaveným balíčkem nemusí trefit do jeho vkusu, jednak mu jídlo v krajních případech může připadat staré, drahé nebo nedostačující co do množství.

„Když je nějaká reklamace, snažíme se ji vyřešit hned, a to jak ze strany podniků, tak i od zákazníků. Stane se třeba, že podnik zavře, zapomene změnit otevírací dobu v aplikaci a zákazník si přijde pro balíček do zavřené prodejny. Stejně tak se může stát, že si podnik ceny uměle navýší tím, že si zvýší cenu původní a zákazník to v prodejně zjistí. Také v tomto případě se obracíme na podnik a znovu vysvětlujeme naše podmínky, smysl, domlouváme korekci a chceme být fér. Ceny musí odpovídat realitě nabídky. Na každou takovou žádost reagujeme a každou se zabýváme individuálně,“ poznamenává mluvčí.

Aktuálně působí Nesnězeno v devíti krajích. Také na Vysočině, v Karlovarském, Zlínském a Ústeckém kraji by se ale do konce roku projekt měl rozjet. Za jeho myšlenkou stojí Jakub Henni z Brna, který se před pár lety spojil s maďarským konkurentem, čímž zahájil zatím největší růst oblíbenosti aplikace. Kromě České republiky nabírá Nesnězeno na obrátkách také na Slovensku a v Rumunsku.