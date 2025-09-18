Pacientů se střevními záněty přibývá, lékařům pomůže nový sál v Turnově

Na některé nemoci dosud neexistuje účinný lék a lidí s chronickými střevními záněty rapidně přibývá. Takovým pacientům se věnují v IBD centru v turnovské nemocnici, kde otevřeli nové prostory. Zákrokový sál vybavený nejmodernější technologií lékařům pomůže zefektivnit léčbu a vyšetřit více lidí.
Turnovská nemocnice 18. září 2025 otevřela nové prostory IBD centra (léčba chorob trávicího ústrojí). | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Centrum, které se věnuje pacientům se střevními záněty, má nový zákrokový sál. Vyšel na dvacet milionů korun včetně vybavení a veškeré techniky. „Je to špičkové pracoviště disponující veškerou technologií a všemi léky, které zdravotnický průmysl nabízí. Je to velká šance pro lidi, kteří jsou ohroženi velmi nepříjemnými chorobami,“ vyzdvihl Richard Lukáš, generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, pod kterou turnovská nemocnice spadá.

Díky zákrokovému sálu v nemocnici vyšetří více lidí s nespecifickými střevními záněty. Jde o nemoci, jejichž příčiny jsou neznámé a neexistuje na ně léčba, která by dokázala pacienty úplně vyléčit. Medicína tohoto typu se ale podle primářky centra Lenky Nedbalové rozvíjí vysokým tempem. „Každý rok nám přijde nějaký nový lék, který doufáme, že bude úspěšnější a úspěšnější,“ pověděla.

V turnovském centru kromě nových prostor získali i tři nové lékaře. „Je velký zázrak, že jsme je získali. V republice je opravdu málo lékařů, kteří by naše řady rozšířili,“ objasnila Nedbalová.

Pacienti ale i tak na léčbu musí čekat. „Objednávací doby se snažíme dělat do dvou až tří měsíců, ale jsme strašně přeplnění. Pacientů přibývá exponenciální řadou, v posledním desetiletí je opravdu epidemie,“ tvrdí primářka centra Lenka Nedbalová. Podle ní přibývá zejména pacientů s Crohnovou chorobou, kterých v Česku bude k roku 2030 zhruba jako obyvatel Liberce. „Bohužel je to choroba mladých lidí. Onemocní tím i roční nebo dvouleté děti nebo teenageři. Věkový průměr je u nás kolem třiceti let,“ poznamenala primářka.

Nové prostory centra a vybavení v něm usnadní práci i samotným lékařům, kteří se teď na přístrojích začnou školit. Při léčbě v centru využívají i umělou inteligenci. „Na úrovni České republiky patří centrum ke špičce. Podobných center je asi pětatřicet,“ dodala Nedbalová. V turnovském IBD centru ročně ošetří asi 1700 pacientů na kolonoskopii, ke dvěma tisícům gastroskopií a třeba pacientů na biologické léčbě mají zhruba 600.

IBD centra a samotné nemocnice si považuje i starosta Turnova Tomáš Hocke. „Udržet si nemocnici v akutní péči je a bude velké umění. IBD centrum je jen taková třešnička na dortu, protože centrová péče je ta nejvyšší, jakou můžete mít,“ vyzdvihl Hocke.

Kromě zákrokového sálu v nemocnici ještě staví celý nový pavilon. „Pomůže nám to zcentralizovat urgentní příjem a poskytne to potřebné prostorové zázemí pro oddělení ARO,“ popsal mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář. Celkové náklady na dostavbu nemocnice podle něj vyjdou zhruba na 220 milionů korun.

Rozestavěná část by měla být hotová ke konci příštího roku. „Na stávající intenzivní péči a na ARO nám někteří pacienti leží na upravených chodbách. Musíme mít kam lidi položit a kde jim může být poskytována intenzivní péče, která je po operaci potřeba,“ nastínil starosta Hocke.

Se střevním zánětem do Turnova. Na novém pavilonu nemocnice se ušetří

Nové prostory IBD centra jsou sice hotové už teď, ale než je budou moct pacienti a lékaři využívat, musí nemocnice získat chybějící povolení od hasičů. „Změnila se legislativa a my musíme ve zbytku budovy změnit požární bezpečnostní řešení, aby byla budova bezpečná jako celek. Pracujeme na tom, abychom je v co nejbližší době získali,“ přiblížil mluvčí Řičář.

Podle primářky v nemocnici chybí ještě psychoterapie. „Chtěla bych, aby tu byla zavedená poradna alespoň dvakrát do měsíce. Naši pacienti jsou často nešťastní nebo mají psychické trauma. Někdo se dostane i do deprese,“ uzavřela Nedbalová. IBD centrum funguje v Turnově od roku 2016, kdy se z prostorových důvodů přestěhovalo z Liberce.

