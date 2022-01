Nemocnice v kraji se vracejí k plánovaným operacím, chybí však personál

„Nařízení o pracovní karanténě jim tu práci trochu ulehčuje. Částečně využívají pracovní karantény pro nezbytné věci a provozy,“ informoval Vladimír Richter, krajský radní pro resort zdravotnictví.

Hejtman Martin Půta v souvislosti s vysokým nárůstem pozitivních případů připomněl, že od února plánují i navýšení testovacích kapacit. Zároveň přiznal, že se při dnešních číslech čekací doba příliš nezkrátí.

„Na testy indikované hygienou nebo lékařem se čeká přibližně dva až tři dny, dobrovolní zájemci pak tři až čtyři dny,“ doplnil Richter.

„Karanténa se počítá od pozitivního antigenního testu. Když se člověk objedná na PCR test, který mu udělají za dva nebo tři dny, a test bude pozitivní, začne se počítat nová pětidenní lhůta,“ řekl hejtman.

Pokud nemají lidé žádné větší příznaky, měli by podle něj zůstat doma hned po antigenním testu. „Nebude se tak prodlužovat karanténa a izolace ani přetěžovat systém PCR testování,“ poznamenal.

Omikron převládá téměř ve všech případech, v poslední době odhalily laboratoře jen dvě delty. V kraji je méně než sto hospitalizovaných, covidová vlna se podle hejtmana projeví v nemocnicích až s dvoutýdenním zpožděním. V kraji bylo za poslední týden potvrzeno 1 286 případů na sto tisíc obyvatel. Situace se zřejmě bude i nadále zhoršovat.

„Co se týče věkových skupin, přetrvává zvýšená incidence ve skupině 15–19 let, což se potvrdilo dvojnásobným růstem oproti minulému týdnu,“ popsala ředitelka krajské hygienické stanice Jana Loosová. Testy na školách odhalily 612 pozitivních žáků a 56 pozitivních zaměstnanců školských zařízení. „Uzavřeli jsme osm tříd i jednu menší školu,“ dodala Loosová.

Zájemců o očkování ubývá, v týdenním srovnání klesl počet podaných dávek o více než dvacet procent. V kraji se nechalo naočkovat 61 procent obyvatel, což považuje Richter za republikový průměr. Pokud budou zájemci i nadále odpadat, omezí očkovací centra svůj provoz. „Nemá smysl, aby zdravotníci čekali v osmihodinové nebo dvanáctihodinové směně na čtyřicet lidí, kteří ten den přijdou,“ podotkl Richter.

Koncem února by prý měla do Česka přijít nová vakcína výrobce Novavax. „Očkovat jí nebudou v páteřních nemocnicích, ale s největší pravděpodobností bude jedno očkovací místo v kraji, a to EUC klinika v Liberci. Uvidíme, jaký bude o vakcínu zájem,“ řekl Richter.