Lékaři zvolna plánují operace, s kompletní péčí však stále nepočítají

Nejoptimističtější výhled je podle mluvčího krajské nemocnice v Liberci Václava Řičáře deset až patnáct dní. Vše je ale nejisté a závisí na aktuálních počtech hospitalizovaných pacientů s covidem.

O tom, že se začnou plánovat operace některým pacientům, uvažují například v jablonecké nemocnici. „S kompletním návratem elektivní péče v nejbližší době určitě nepočítáme. Stále platí zákaz ministerstva zdravotnictví z 27. října,“ sdělil ředitel nemocnice v Jablonci nad Nisou Vít Němeček.

Operace se zde ale mohou dočkat lidé, které trápí vleklé obtíže. „Jedná se o pacienty, kteří například čekají na operaci žlučníku,“ vysvětlil ředitel. Ti sice mohou na zákrok počkat, jejich onemocnění je ale bolestivé a nepříjemné a způsobuje jim komplikace v běžném životě.

Jak dále připomněl ředitel, akutní péče je zachovaná v nemocnicích po dobu celé pandemie. Na operace nečekají ani pacienti, kteří trpí onkologickými problémy. „Jsou to poloakutní případy. Pacient s nádorem může počkat týden, ale ne měsíce,“ dodal Němeček.

Podle ředitele mají dostatek lůžek na interně nebo chirurgii, problém by mohl nastat v případě intenzivní péče. Tato místa mají momentálně zabraná covidovými pacienty. „Na ARO a JIP operačních oborů máme 18 lůžek, ve čtvrtek jsme na nich měli 16 covidových pacientů,“ upozornil ředitel.

Na personál začíná situace doléhat

Přestože se i jablonecká nemocnice potýkala s nedostatkem personálu, myslí si ředitel, že jsou plánované zákroky schopni zajistit. Momentálně je situace stabilnější. O pacienty s covidem se podle něj stará personál z jiných oddělení, klesla také nemocnost.

„Jediné, z čeho máme obavy, je to, že situace už trvá dlouho a na personál začíná doléhat. Jsme jim hrozně vděčni, že jsou schopni to táhnout dál. Zaměstnancům nemocnice i všem dobrovolníkům patří velké poděkování,“ poznamenal ředitel, který se obává, že by u některých zaměstnanců mohlo dojít až k vyhoření. Jsou to například ti, kteří pracovali na jiných odděleních, kde se nesetkávají běžně se smrtí.

Ne všude ale o částečném zahájení plánovaných zákroků uvažují. „Nemáme volné kapacity. Museli jsme zabrat část operačních sálů,“ sdělil ředitel jilemnické nemocnice Jiří Kalenský. Dokud se sály neuvolní, nemohou podle něj o plánovaných zákrocích přemýšlet. Pro covidové pacienty v Jilemnici vyčlenili 41 lůžek. Na konci pracovního týdne zde měli hospitalizovaných 38 covidových pacientů, z toho šest vyžadovalo napojení na plicní ventilaci. V Jilemnici také stále přetrvávají problémy s nedostatkem personálu, od toho se podle ředitele bude dál situace odvíjet.

Počet nakažených klesá

Za poslední týden hospitalizovaných s covidem v Libereckém kraji mírně ubylo, a to více než o dvacet. V pátek se v nemocnicích léčilo kolem 300 pacientů pozitivních na koronavir. Díky dostatku volných lůžek se snížila i maximální kapacita pro covidové pacienty z 534 na 509. Klesá také počet nakažených, oproti předchozímu týdnu přibylo o třetinu méně pozitivně testovaných. To se ale v obsazenosti nemocnic projeví až s dvoutýdenním zpožděním.

„Šlo především o vyslání signálu, že pokud mají pacienti nějaké běžné obtíže nesouvisející s covidem, je potřeba je řešit se svým lékařem a že se začínají nemocnice vracet alespoň částečně k nejnutnějším operacím, aby se zbytečně neodkládaly,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Jak se vyjádřil primář infekčního oddělení liberecké nemocnice Adam Vitouš, obsazení nemocnic závisí do velké míry na tom, jak se budou lidé chovat a jak budou dodržovat nařízení vlády. „Je potřeba počítat s tím, že s koronavirem zůstaneme celou tuto sezonu, do té doby než se oteplí,“ varoval primář.