Prestižní ocenění. Nejlepší operace páteře v Česku dělají v Liberci

Neurochirurgické operace, které se zde provádějí, patří k těm nejnáročnějším, jaké si lze představit. Některé z nich se tu prováděly navíc jako první v republice, například zavedení umělé plotýnky do krční páteře v roce 2003.

Jiné zákroky pak sledoval celý odborný svět. To když přednosta neurocentra Petr Suchomel jako první na světě odebral v roce 2005 pacientovi druhý krční obratel a odstranil velký nádor, který pod ním byl, aniž by přitom porušil důležité cévy. Bez tohoto zákroku by přitom pacient do půl roku zemřel.

„Děláme tu operace, které jsou nesmírně náročné. Trvají třeba 14 hodin a vystřídá se u nich několik týmů lékařů. Nejdelší operace trvala 26 hodin. Je to i fyzicky velmi namáhavé, když musíte celé hodiny stát na sále, soustředit se a do toho cítíte zodpovědnost za pacienta. Dobrá fyzička je tu jedním z nutných předpokladů,“ uvedl neurochirurg Pavel Barsa.

Ocenění libereckým lékařům za jedno z nejlepších oddělení páteřní chirurgie v Evropě udělila mezinárodní společnost Eurospine - Spine Society of Europe.

„Certifikát platí na pět let. Pak ho budeme muset obhájit. Není to obyčejný diplom. Probíhal tu náročný audit, který sledoval vše. Nejen zručnost a um našich lékařů, ale i kvalitu poskytované péče. A to nejen při operaci, ale hlavně tu návaznou, dále přístrojové vybavení, zajímal je i náš výzkum a publikování odborných článků ve světě,“ sdělil generální ředitel nemocnice Richard Lukáš, který v roce 1993 stál jako šéf traumacentra u vzniku spinální jednotky v Liberci. Ta se věnuje pacientům po těžkých úrazech páteře.

Pacienti páchali sebevraždy

„Hrozně nás tenkrát štvalo, že se těmto pacientům s porušenou míchou následně nikdo moc nevěnuje. Mnozí z nich přitom zůstali ochrnutí. Odoperovali se, ale pak někde jen dožívali. Mnozí to těžce nesli, umírali na proleženiny, močové infekce, páchali sebevraždy, když viděli, v jakém stavu se ocitli. Proto jsme s kolegy prosadili vznik spinální jednotky, kde s pacienty s poraněním míchy i po operaci dále pracujeme, zajišťujeme rehabilitaci. Musí se naučit spoustu věcí, aby mohli vést trochu normální život,“ vysvětluje Lukáš. V ČR jsou kromě Liberce už jen tři spinální jednotky.

Ročně provedou v Liberci 700 až 800 operací páteře a zhruba stejný počet dalších zákroků na traumacentru.

„Dnes už díky novým technologiím děláme operace, na které bychom si ještě před deseti lety netroufli a umíme vytvořit operační postupy přímo na míru pacientům s nestandardními anatomickými poměry. Z počátku se k nám vozily i těžké úrazy z dálnice až od Jihlavy, protože nikdo jiný to tady nedělal. My jsme se od počátku orientovali na nejlepší světové chirurgy, od kterých se šlo učit, dbáme na kvalitu našeho lékařského týmu. Tohle ocenění ukazuje, že jsme zvolili správnou cestu,“ řekl přednosta neurocentra a spoluzakladatel páteřní chirurgie v Liberci Petr Suchomel.

Ostatně právě jeho, stejně jako jeho kolegy, si po světě často zvou ke konzultacím nebo k vedení složitých operací.

Operace páteře přitom nejsou jen důsledkem úrazů. Mnohem víc případů evidují lékaři kvůli degenerativnímu poškození. Jejich počet se za posledních deset let více než zdvojnásobil. Je to jednak tím, že v populaci přibývá starších lidí, a také už opadá strach z operací páteře.

„Všechno jde dopředu. Už kvůli operaci nemusíme do pacientů tolik řezat, stačí malé ranky. Už umíme vložit třímilimetrový implantát do tři a půl milimetrové dírky. Hodně šla dopředu i anesteziologie, takže i po mnohahodinové operaci se pacientovi nepoškodí mozek, intelekt, jako se to dřív někdy stávalo,“ dodal Suchomel.

Jediné, co zatím v Liberci ani jinde na světě neumí udělat, je zcelení přetnuté míchy. „To bude trvat ještě hodně dlouho, než se v tomhle udělá nějaký pokrok. Určitou naději dávají teď kmenové buňky,“ dodal Suchomel.