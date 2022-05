Stavba nového centra se komplikuje, liberecká nemocnice zrušila tendr

„Bude jednat o tom, zda vypsat řízení s novými podmínkami,“ dodal mluvčí. Nemocnice dostala čtyři nabídky, žádná ale nesplnila finanční limit. Všechny překročily maximální stanovenou cenu 2,2 miliardy bez DPH.

„Jedná se o rozhodnutí Krajské nemocnice Liberec (KNL). Co nejdříve se jako akcionáři sejdeme s vedením nemocnice a budeme řešit další postup,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Soutěž vypsala KNL na konci loňského roku. Nemocnice tehdy neočekávala, že se firmy do limitu nevejdou. „Původně jsme měli limitní cenu 1,99 miliardy, a když jsme zkoumali, jaký je vývoj v cenách stavebních prací u zdravotních staveb, tak jsme došli k názoru, že těch 200 milionů navíc pokrývá tento pohyb,“ sdělil loni v prosinci Petr Moos, který projekt vede.

Situaci ve stavebnictví ale zhoršila válka na Ukrajině. Kromě zvýšení cen chybí i stavební materiál. CUM není jediná stavba, u které bylo zrušeno výběrové řízení.

Liberecký kraj bude muset například znovu vypisovat výběrové řízení na stavbu parkovacího domu v dolním centru města. Žádná z firem, které se do výběrového řízení přihlásily, není schopná splnit podmínky smlouvy. Ohroženy jsou také některé dopravní stavby v kraji, například rekonstrukce mostů.

Nemocnice chystá centrum přes deset let

Projekt Centra urgentní medicíny nemocnice plánuje už více než deset let. Šestipatrová budova bude sdružovat jednotlivé obory urgentní medicíny. Plánovaný pavilon by měl vyřešit nejen chybějící centrální příjem, ale také nedostatek míst pro operační sály. Kapacita nemocnice by se tak měla rozšířit o 120 lůžek.

Kromě toho zde vznikne špičkové kardiocentrum, centrální laboratoře, přestěhuje se tam i transfuzní a radiologické oddělení, jednotka intenzivní péče a oddělení ARO. Součástí projektu je i parkovací dům pro 330 automobilů.

Objekt bude mít na délku zhruba 120 metrů a na šířku 40, vysoký bude 27 metrů. Autorem návrhu je společnost SIAL Architekti a inženýři. Stavba bude financována z několika zdrojů. Největší část pokryje Liberecký kraj coby hlavní akcionář. Z vlastního rozpočtu přispěje sumou 380 milionů, na zbytek si musí vzít úvěr. Ten činí 1,3 miliardy korun.

Nový pavilon urgentního příjmu liberecká nemocnice akutně potřebuje. Za posledních čtyřicet let zde žádný nový nevznikl. Krajská nemocnice přitom spravuje celkem 37 nemovitostí, z toho čtrnáct budov je ale starších než sto let.

„Například pavilon chirurgie je víc než osmdesát let starý. Nejmladší je lékárna, která je stará přes třicet let,“ sdělil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

„Bez této nové budovy se z nás stane nemocnice okresního formátu. Nemohli bychom dál poskytovat vysoce specializovanou péči. Pacienti by pak museli za určitými výkony jezdit do jiných měst, například Hradce Králové, Ústí nad Labem nebo Prahy. A to nemůžeme dopustit,“ vyjádřil se už dříve ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš.