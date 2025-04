Nemocnice v Jilemnici postaví urgentní příjem. Existenční záležitost, míní její šéf

V roce 2017 se Masarykova městská nemocnice v Jilemnici (na snímku) a Nemocnice s poliklinikou Semily spojily do společnosti MMN, a. s. | foto: MMN, a.s. - nemocnice Jilemnice

„Protože nemocnice, která nebude mít urgentní příjem, tak vypadne z takzvané sítě a de facto vlastně ztratí i nárok na evropské dotace. Takže pro nás to je opravdu limitující. My v současné době provozujeme urgent v takových komplikovaných podmínkách a toto je pro nás nezbytnost, aby budoucnost nemocnice byla zachovaná,“ dodal Kalenský.

Pro nemocnici, jež patří mezi čtyři hlavní v Libereckém kraji, jde o první novou stavbu za posledních 20 let.

„My jsme nemocnici začali dostavovat v roce 1993 a v roce 2005 skončily všechny stavební práce, kdy se postavilo sedm nových budov. A nyní, po dvaceti letech, zahajujeme stavbu této budovy X a už máme připravenou stavbu takzvaného pavilonu Y, který bude stát opodál,“ uvedl Kalenský. V pavilonu Y budou ambulantní rehabilitace, zázemí pro IT oddělení, sklady a učebna pro zdravotní školu.

Širší využití bude mít i nyní stavěný třípatrový pavilon X. Kromě urgentního příjmu tam bude i jednotka intenzivní péče.

„Takového boxového typu, který se ukázal jako nezbytně nutný v covidové době. Je to už koncipované relativně moderně, zástěny budou nejenom prosklené s chytrými skly, ale i zasouvací. Takže tam bude 12 postelí, které budou sloužit převážně interním oborům,“ řekl ředitel nemocnice.

Lepší transport do helikoptéry

Do pavilonu X přemístí jilemnická nemocnice i své laboratoře a ze sesterské nemocnice v Semilech ortopedii s operačními sály. V podkroví budovy X bude mít zázemí personál nemocnice a na střeše bude heliport.

„Řešíme tím věc, která vznikla v souvislosti se změnou územního plánu tady ve městě. Protože stávající přistávací plocha, která je před areálem, byla změněna v územním plánu na jinou plochu, tak jsme to museli změnit. A toto řešení bude mít několik výhod, hlavně při přepravě pacientů. Nebude potřeba pacienta překládat z helikoptéry do sanitky, ze sanitky na pracoviště a zase obráceně stejně. Takže pacienti budou přímo z pracoviště transportováni do helikoptéry a naopak,“ dodal Kalenský.

Nový pavilon postaví konsorcium firem MBQ a Syner. „Je to určitě zajímavá a náročná stavba, hlavně z technologického pohledu. Ze stavařského úplně ne, je to jednoduchý nosný skelet,“ řekl jednatel firmy MBQ Filip Balatka. Předpokládá, že hrubou stavbu dokončí ještě v tomto roce. „Chceme mít letos hotovou střechu tak, abychom přes zimu mohli dělat právě ty technologie vevnitř,“ dodal.

Termín dokončení stavby je prosinec 2026.

Výstavbu pavilonu zaplatí nemocnice ze svých peněz a úvěru. Bude žádat i o dotaci na urgentní příjem, získat chce zhruba 35 milionů korun.

Nemocnice patří se semilskou pod společnost MMN, kterou spoluvlastní obě města, v nichž tato zdravotnická zařízení jsou. Menšinový podíl v MMN má Liberecký kraj.