Kritici nechtějí z jablonecké nemocnice akciovou společnost, bojí se o péči

Kritici míní, že transformace může vést k odchodu části personálu a ke snížení kvality poskytované péče. Vedení radnice utvrzuje, že zatím nic konkrétního na stole není a že se lidé určitě nemusí obávat černých scénářů.

Nicméně primátor Jablonce Miloš Vele (ODS) přiznává, že vládnoucí koalice se seznámila s materiálem, který připravilo vedení nemocnice. V něm stojí, co by případný přerod na „akciovku“ znamenal a jaké by to zdravotnickému zařízení a městu přineslo benefity.

„Město již dlouhodobě zvažuje změnu právní formy nemocnice s tím, že pokud bychom se rozhodli pro akciovou společnost, přenechali bychom si v ní majoritní podíl a umožnili, aby část podílu měl Liberecký kraj. V současnosti ale vedení města ani zastupitelstvo nic kolem toho neprojednávalo. Zatím to není na programu dne. Obavy, které kolem tohoto tématu někde vznikají, jsou liché,“ konstatuje Vele s tím, že věc není žádnou novinkou a ve městě se o ní hovoří minimálně deset let.

Podle primátora jsou nyní veškeré investice do nemocnice na hrbu města. „Doposud se nám to dařilo, ale nedovedu si představit, že budeme do nemocnice dávat větší peníze, když například ceny energií budou tam, kde jsou teď,“ dodává Miloš Vele.

Pro zajímavost: dnes radniční koaliční Společně pro Jablonec mělo v předvolebním programu uvedeno, že chce, aby nemocnice zůstala ve stoprocentním vlastnictví města a nestala se akciovou společností.

Hejtman je pro transformaci

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) je přesvědčen, že případná transformace může nemocnici jedině prospět. „Nemyslím si, že právní forma rozhoduje o tom, jestli je nemocnice dobrá, nebo ne, zda je v ní poskytována kvalitní péče, či ne. O tom rozhoduje její vedení a zdravotnický personál a jeho přístup k pacientům. Jablonec je v našem kraji poslední nemocnicí, která je příspěvkovou organizací, a v Česku je tento model také na ústupu,“ říká Půta.

„Náš případný minoritní vstup do Jablonce by přinesl řadu benefitů, jako je cílený nákup léků, materiálu a přístrojů. Tyto investice by se podporovaly z rozpočtu kraje. Další výhodou je pak propojení sítě nemocnic a předávání si zkušeností,“ dodal.

V regionu jsou akciovými společnostmi obě krajské nemocnice - v Liberci a České Lípě, nemocnice v Jilemnici a Semilech provozuje akciová společnost MMN. Ve všech drží Liberecký kraj majetkový podíl a přispívá na investice.

Předseda Lékařského odborového klubu jablonecké nemocnice Miroslav Adam míní, že nemocnice jako akciová společnost je špatná cesta.

„Nikde v demokratických zemích na západ od nás tento systém zdravotnictví neexistuje a i vývoj u nás ukázal, že to není dobrá cesta. Příspěvková organizace je přímo kontrolovaná svým zřizovatelem, zatímco akciová společnost je obchodní společnost, která má za úkol vytvářet zisk. Tím pak trpí zejména zaměstnanci. V takovýchto společnostech je známo, že mají nižší mzdy v řádu tisíců korun. Z toho pak vyplývá, že se mění složení personálu. Lékaři odcházejí třeba do jiných nemocnic v zemi nebo do zahraničí, aby si vydělali více, či jdou do privátní sféry. Pak zůstávají jen cizinci nebo mladí, ne tak zkušení doktoři, a to se může projevit na kvalitě péče,“ vysvětluje Adam.

Doplňuje také, že podpisy pod petici sbírají od začátku ledna a vedení nemocnice o této aktivitě ví.

ANO změnu odmítá

Názor, že by nemocnice měla plně zůstat ve vlastnictví města, sdílí také opoziční hnutí ANO.

„Je stabilizovaná po finanční i personální stránce, nevidíme proto důvod ji převádět na akciovou společnost, jejímž primárním cílem není služba lidem, ale zisk. To s sebou může nést řadu nepříjemných změn, které se mohou dotknout nejen odměňování personálu, který by přišel o jistotu v podobě tabulkových platů, ale i rozsahu služeb pro pacienty,“ sděluje zastupitel za ANO David Mánek.

„Naše hnutí v Jablonci žádnou petici týkající se nemocnice neorganizuje. Aktivitu odborů ale vítáme a mohou počítat s naší podporou.“

Mánek si je jistý, že občanští demokraté se svými koaličními partnery míří k jedinému cíli - převodu nemocnice. „A to aniž by o tom vedení města oficiálně informovalo všechny zastupitele a jabloneckou veřejnost. Takový postup je pro nás nepřijatelný, a proto se do sběru podpisů pod petici oficiálně jako naše hnutí zapojíme. Někteří z nás už ale zapojeni jsou, ovšem pouze na základě vlastní občanské iniciativy,“ doplňuje zastupitel.