Nemocnice ve Frýdlantu se rozvíjí, otevírá nové ambulance

„Je to asi dvoumilionová investice. Z pohledu investic kraje do zdravotnictví se to může zdát vlastně jako málo peněz, ale myslím, že pro Frýdlantsko a místní obyvatele je důležité, že tento areál, který jsme před pěti lety koupili, dále rozvíjíme,“ míní hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Přestavba gastroenterologické ambulance přišla na 1,8 milionu korun. Částka zahrnuje stavební práce, úpravy podlah, elektroinstalaci, medicinální plyny a rozvody vody i vzduchotechniky.

„Za další milion a 400 tisíc korun jsme pořídili technologie na mytí nástrojů, sušicí skříň na endoskopy, dospávací lehátka, monitory nebo nerezový nábytek,“ upřesňuje mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Dospávací pokoj

Zdejší lékaři mají po dokončení oprav k dispozici nově tři místnosti. Jednou z nich je i dospávací pokoj, který tu doposud chyběl. V provozu bude ambulance každé úterý, středu a čtvrtek, vždy od 8 do 13 hodin.

„V nejbližších měsících tu plánujeme rekonstrukci rozvodů tepla, nové energocentrum a v dalších letech také investice do nových prostor, které by tu měly zajistit ambulantní odbornou péči pro 25 tisíc obyvatel Frýdlantského výběžku,“ dodal Půta.