Českolipská nemocnice vábí mladé lékaře, láká je na koupaliště i pivovar

„Česká Lípa má obrovskou nevýhodu v dopravní dostupnosti, nemocnice blíž Praze jsou schopné si někoho stáhnout. Většina mladých mediků, kteří skončí školu, se snaží zůstat ve velkých nemocnicích na fakultkách. A dostat je do vzdálenějších nemocnic je složitější,“ vysvětluje ředitel pro zdravotní obory v českolipské nemocnici Jiří Nováček.

Přitom právě v menších nemocnicích, kde je méně personálu, se mladí lékaři často dostanou k praxi dříve než v těch fakultních. V České Lípě mohou někteří už po půl roce provádět jednoduché operace, zatímco ve fakultních nemocnicích čekají podle generálního ředitele českolipské nemocnice Pavla Marka i dva roky.

V uprchlické vlně přijali v České Lípě přes dvacet zaměstnanců z Ukrajiny, kteří podstoupili velmi intenzivní tříměsíční jazykový kurz, mezi nimi i mladé lékaře. Nadto je doplnili absolventi českých vysokých škol.

„Z tohoto pohledu zaznamenala chirurgie příchod šesti nebo sedmi mladých lékařů. To je velmi silný nábor v době jednoho roku, což je velmi pozitivní,“ vypočítává Marek. Nemocnice nyní zaměstnává kolem stovky lékařů, přesto by podle Nováčka na každém oddělení uvítali šikovného doktora, kterého by byli schopni zaplatit a sehnat mu skvělou práci.

Na lékaře čeká kemp

Aby se o těchto možnostech rozšířilo povědomí i za hranice kraje, rozhodla se nemocnice pro studenty medicíny z 3. až 5. ročníků uspořádat v červenci třídenní kemp. Během něj se účastníci seznámí s chodem zdravotnického zařízení, s možnostmi, které by jim práce v České Lípě otevřela, budou se jim věnovat i mladší kolegové. Navíc je čeká sjezd z Panské skály na koloběžkách, wakeboarding na novém koupališti v Dubici nebo návštěva cvikovského pivovaru. „Aby ochutnali, jak je tu hezky,“ říká s nadsázkou Nováček.

„Nejde to postavit jen na nemocnici. Hezkých nemocnic je v republice hodně, až nadbytek. To, že máme všechna naše pracoviště akreditovaná, je taky fajn. Ale když se sem lidi nepřijedou podívat, tak to nezjistí,“ zdůvodňuje pořádání takzvaného MediCampu. Kromě volnočasových aktivit a poznávání Českolipska si vyslechnou medici přednášky o nemocnici, o stipendiích, která nabízí, prohlédnou si přístrojové vybavení a představí se jim i samotné město.

Kemp pojme dvanáct, maximálně šestnáct uchazečů, kteří budou bydlet ve dvoulůžkových pokojích přímo v nemocnici, kde mimo jiné ochutnají i stravu, kterou by jim zaměstnavatel poskytoval. „Za 45 korun se u nás najedí jako v restauraci, je tu výborná závodka,“ pochvaluje si Nováček.

Dalším argumentem pro přilákání nových zaměstnanců podle něj kromě přírody může být také kvalitní gymnázium ve městě nebo cena nemovitostí. „Za garsonku na Proseku si u nás koupíte rodinný domek,“ konstatuje.

Z Náchoda do Lípy

Jedním z mladých lékařů, kteří se na sever Čech za prací přistěhovali, je chirurg Vojtěch Resl. Pochází z Náchoda a v České Lípě působí od září 2020. Kolegům z oboru chirurgie práci v okresní nemocnici, jako je ta českolipská, doporučuje.

„Mladý doktor se tady dostane k širokému spektru základních chirurgických operací dříve než ve fakultní nemocnici,“ říká Resl, který studoval na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Podle něj je třeba, aby medici do České Lípy, kterou nepovažuje za geograficky ideální lokalitu, skutečně přijeli a nemocnici viděli, navštívili ambulance a operační sály. „Už tohle jim může přiblížit provoz nemocnice. A to jim pak usnadní hledání budoucího zaměstnání,“ domnívá se.

MediCamp, jehož cílem je navýšit počet mladých lékařů, se uskuteční od 25. do 28. července.