Soud se musí vrátit ke smrti dítěte, kterým matka prudce třásla

A Nejvyšší soud (NS) mu vyhověl. Ani podle něj nezakládají okolnosti tragického případu důvod pro mimořádné snížení. Znovu proto v kauze musí rozhodovat Vrchní soud v Praze, sdělil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Roční dítě zemřelo v srpnu 2018 poté, co se nezjištěným způsobem poranilo na hlavě, plakalo a matka s ním ve vzduchu prudce zatřásla, což u malých dětí mívá fatální následky. Odborníci v této souvislosti hovoří o syndromu třeseného dítěte.

Liberecká pobočka krajského soudu původně matku potrestala za usmrcení z nedbalosti desetiměsíčním trestem vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců.

Vrchní soud v Praze čin překvalifikoval na těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a uložil matce tři roky vězení s pětiletou podmínkou. Využil při tom možnost mimořádného snížení trestu pod sazbu, což zdůvodnil tím, že se matka s manželem stará o další děti, pracuje a nepředstavuje nebezpečí pro společnost.

Mimořádné okolnosti se nezjistily

Podle Stříže ale okolnosti případu nijak nevybočují z měřítek podobných kauz, není tedy důvod trest mimořádně snižovat. Sazba u těžkého ublížení se smrtelným následkem činí osm až 16 let vězení.

„Z rozsudku odvolacího soudu neplyne, že by rodinné soužití obviněné s jejími dětmi vykazovalo natolik výjimečné či neobvyklé rysy nebo že by existovaly nějaké mimořádné okolnosti, které by převážily nad zájmem na ochranu společnosti a na přiměřeném potrestání zvláště závažného zločinu spáchaného obviněnou,“ stojí v rozhodnutí NS.

Prakticky jedinou polehčující okolností je podle soudců vypětí ženy kvůli celodenní péči o několik malých dětí. Podle NS to však „není nic mimořádného“, co by mělo vést ke snížení trestu pod hranici sazby. Vedle toho existují spíše přitěžující okolnosti - zejména ta, že obětí činu bylo bezbranné batole.

Po prudkém třesení dítě ztratilo vědomí a přestalo dýchat. Přibližně po 20 minutách matka podle spisu zavolala manželovi, který se ihned obrátil na záchrannou službu. Operátorka kontaktovala matku, která pak do příjezdu zdravotníků prováděla laickou resuscitaci. Dítě zemřelo po několika hodinách v nemocnici.