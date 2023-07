Přejezd fungoval, tvrdí inspekce. Majitel bagru, který srazil vlak, nesouhlasí

Osobní vlak narazil do nákladního auta, které převáželo bagr, 21. června na přejezdu ve Stráži nad Nisou. Při nehodě se zranilo 21 lidí, mezi nimi byly i děti.

Majitel společnosti Bagro-Trans, které patří nákladní vůz s bagrem, tvrdil, že signalizace nefungovala. Tvrzení mělo potvrzovat i na sociálních sítích zveřejněné video ze soukromé bezpečnostní kamery, na kterém nebyla světla signalizace vidět.

Jeho slova ale vyvrací Drážní inspekce, která se nehodou zabývá. „Z rozboru zabezpečovacího zařízení vyplývá, že přejezd byl v činnosti,“ říká generální inspektor Jan Kučera.

Podle něj má každý přejezd zařízení podobné černé skříňce, díky které se například vyšetřují nehody letadel.

„Prověřili jsme napětí na vláknech, tedy jestli to, co je v záznamu, se správně přenáší na světla výstražníků. Nezjistil se tam vůbec žádný problém. Přejezd se chová standardně,“ pokračuje Kučera.

Majitel bagru trvá na svém

S míněním generálního inspektora ale nesouhlasí majitel firmy Bagro-Trans Petr Ressel. „Trvám na to, že to nesvítilo. Oni si to potichu opraví a pak tvrdí, že bylo všechno v pořádku. Kdyby to fungovalo, tak se žádná nehoda nestala,“ říká rázně Ressel a osočuje Drážní inspekci.

„Drážní inspekce moc dobře ví, že to tak nebylo, ale bohužel je to státní organizace a musí pracovat ve prospěch státu. Kdyby to po té nehodě zapečetili a podíval se na to znalec, tak je všechno jinak. Teď ten přejezd svítí dvakrát víc než svítil,“ tvrdí.

Šetření nehody je ale stále na začátku. „Budeme ještě mluvit se všemi zúčastněnými osobami. Závěrečná zpráva pak musí být hotová do 12 měsíců od události. Jen těžko se to dá zkrátit,“ vysvětluje inspektor Kučera a vyzývá ke spolupráci další případné svědky. „Pokud má někdo pocit, že to nefungovalo, případně má pocit, že ten přejezd nefunguje správně, prosíme, aby se nám ozval.“