Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Nehoda se stala v sobotu kolem 22:45. „Mladá řidička jela s vozidlem BMW ve směru od Malé Skály na Turnov a poblíž Dolánek pravděpodobně začala předjíždět další dvě před sebou jedoucí vozidla, přičemž dostala se svým vozem smyk a vyjela vlevo mimo vozovku, kde následoval náraz do stromu,“ popsala událost policejní mluvčí.
Řidičku i jejího spolujezdce převezla zdravotnická záchranná služba na traumacentrum liberecké nemocnice. „Řidička následně bohužel velmi vážným zraněním v nemocnici podlehla,“ uvedla Šrýtrová.
Zatím podle ní není jasné, zda na vině nemohl být třeba alkohol. „Dechová zkouška nemohla být na místě nehody z důvodu vážných zranění provedena,“ dodala.
Přesná příčina a okolnosti nehody budou podle mluvčí předmětem dalšího vyšetřování.
Končící týden bude zřejmě v Libereckém kraji patřit letos o prázdninách k nejtragičtějším, při dopravních nehodách už zemřeli tři lidé. Ve středu ráno zemřela při srážce tří aut na I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku řidička, další tři lidé utrpěli lehké zranění. V pátek odpoledne zahynul při havárii dvou aut a motocyklu ve Slané na Semilsku motorkář. Ani jemu už záchranáři nemohli pomoci.
