Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Autor: ,
  11:07
Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla kvůli vyšetřování silnice uzavřena, provoz tam řídili policisté, uvedla to krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Nehoda se stala v sobotu kolem 22:45. „Mladá řidička jela s vozidlem BMW ve směru od Malé Skály na Turnov a poblíž Dolánek pravděpodobně začala předjíždět další dvě před sebou jedoucí vozidla, přičemž dostala se svým vozem smyk a vyjela vlevo mimo vozovku, kde následoval náraz do stromu,“ popsala událost policejní mluvčí.

Řidičku i jejího spolujezdce převezla zdravotnická záchranná služba na traumacentrum liberecké nemocnice. „Řidička následně bohužel velmi vážným zraněním v nemocnici podlehla,“ uvedla Šrýtrová.

Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Zatím podle ní není jasné, zda na vině nemohl být třeba alkohol. „Dechová zkouška nemohla být na místě nehody z důvodu vážných zranění provedena,“ dodala.

Přesná příčina a okolnosti nehody budou podle mluvčí předmětem dalšího vyšetřování.

Končící týden bude zřejmě v Libereckém kraji patřit letos o prázdninách k nejtragičtějším, při dopravních nehodách už zemřeli tři lidé. Ve středu ráno zemřela při srážce tří aut na I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku řidička, další tři lidé utrpěli lehké zranění. V pátek odpoledne zahynul při havárii dvou aut a motocyklu ve Slané na Semilsku motorkář. Ani jemu už záchranáři nemohli pomoci.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

24. srpna 2025  11:07

