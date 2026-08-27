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Střet s vlakem na nechráněném přejezdu, cestující z auta mají vážná zranění

Autor:
  15:08
Osobní vlak se ve čtvrtek odpoledne v Jablonci nad Nisou srazil s autem, v němž cestovaly dvě ženy. Při nehodě na nechráněném železničním přejezdu obě utrpěly vážná zranění. Záchranáři je přepravili do liberecké nemocnice.

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Nehoda se stala v Revoluční ulici. „Dnes kolem půl druhé odpoledne se na nechráněném železničním přejezdu bez závor střetlo osobní vozidlo s osobním vlakem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Vlak v Jablonci srazil osobní vozidlo. (27. srpna 2026)
V Jablonci se střetl vlak s osobním autem. (27. srpna 2026)
V Jablonci se střetl vlak s osobním autem. (27. srpna 2026)
V Jablonci se střetl vlak s osobním autem. (27. srpna 2026)
6 fotografií

Auto vjelo na přejezd ve směru od centra města, vlak do něj narazil zprava. „Ve vozidle cestovaly dvě osoby,“ dodala mluvčí. Příčinu nehody objasní až další vyšetřování.

Informaci o zraněných potvrdil mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev. „Na místě jsme měli dvě zraněné ženy, které utrpěly těžké poranění. Jedna byla transportována leteckou záchrannou službou na traumacentrum v liberecké nemocnici, druhá pozemní posádkou,“ přiblížil Georgiev.

Provoz na trati je až do odvolání zastaven, podle webu Českých drah potrvá omezení do 17:30. „Okolnosti a příčinu srážky v kolejišti zjišťuje nyní služba kriminální policie a vyšetřování jabloneckého územního odboru,“ dodala policejní mluvčí.

Podle místních obyvatel šlo už o několikátý střet vlaku s vozidlem na tomto železničním přejezdu. „Nechápu, proč sem nedají šraňky,“ posteskl si jeden z nich.

Nehoda se stala v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou.

Nehoda se stala v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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