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Silniční válec se zřítil z náklaďáku přímo na protijedoucí auto, dva zranění

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  11:27

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V Jablonci se srazil silniční válec s osobním automobilem. (24. června 2026) | foto: HZS LK

Silniční válec se ve středu ráno zřítil z nákladního auta na protijedoucí osobní vůz. Při nehodě se lehce zranili dva lidé. Provoz na frekventované silnici směrem na Lučany nad Nisou stál, později byl obnoven jedním jízdním pruhem.

Nehoda se stala před sedmou hodinou ráno na silnici I/14 v Jablonci nad Nisou směrem na Lučany nad Nisou.

„Řidič s nákladním vozidlem jel ve směru od Tanvaldu do Jablonce. Při projíždění pravotočivé zatáčky se mu na nákladní ploše přetrhly kurty, kterými byl zajištěn přepravovaný pracovní stroj s válcem,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

V Jablonci se srazil silniční válec s osobním automobilem. (24. června 2026)

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„Tento stavební stroj se uvolnil a z nákladní plochy spadl na protijedoucí osobní vozidlo, ve kterém cestoval řidič se svojí spolujezdkyní,“ přiblížila mluvčí.

Oba cestující utrpěli při nehodě lehčí zranění, které jim na místě ošetřili záchranáři. „Okolnosti i nadále šetří dopravní policisté,“ dodala Sochorová.

Na místě zasahovali i hasiči, kteří zajistili místo dopravní nehody a provedli protipožární opatření. Následně se postarali o uniklé provozní kapaliny.

„Na poměrně frekventované silnici byla doprava zprvu zastavena a odkloněna dvěma směry, později byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem a dopravu řídila městská policie. Na místo byla povolána odtahová služba a také správce komunikace, aby zajistil finální úklid vozovky,“ uvedli hasiči na Facebooku.

Nehoda se stala mezi Jabloncem a Lučany nad Nisou.

Nehoda se stala mezi Jabloncem a Lučany nad Nisou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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