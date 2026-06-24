Nehoda se stala před sedmou hodinou ráno na silnici I/14 v Jablonci nad Nisou směrem na Lučany nad Nisou.
„Řidič s nákladním vozidlem jel ve směru od Tanvaldu do Jablonce. Při projíždění pravotočivé zatáčky se mu na nákladní ploše přetrhly kurty, kterými byl zajištěn přepravovaný pracovní stroj s válcem,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
„Tento stavební stroj se uvolnil a z nákladní plochy spadl na protijedoucí osobní vozidlo, ve kterém cestoval řidič se svojí spolujezdkyní,“ přiblížila mluvčí.
Oba cestující utrpěli při nehodě lehčí zranění, které jim na místě ošetřili záchranáři. „Okolnosti i nadále šetří dopravní policisté,“ dodala Sochorová.
Na místě zasahovali i hasiči, kteří zajistili místo dopravní nehody a provedli protipožární opatření. Následně se postarali o uniklé provozní kapaliny.
„Na poměrně frekventované silnici byla doprava zprvu zastavena a odkloněna dvěma směry, později byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem a dopravu řídila městská policie. Na místo byla povolána odtahová služba a také správce komunikace, aby zajistil finální úklid vozovky,“ uvedli hasiči na Facebooku.
Nehoda se stala mezi Jabloncem a Lučany nad Nisou.
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