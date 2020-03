Střet auta s dodávkou na Semilsku nepřežila žena, mezi zraněnými jsou i děti

Nehoda se stala krátce před čtrnáctou hodinou v Jizerské ulici v Hrabačově, který je součástí Jilemnice na Semilsku. Podle prvního šetření se zde čelně střetl osobní vůz s dodávkou.

Žena, která cestovala v osobním voze, zemřela na následky zranění na místě. „Několik desítek minut probíhala resuscitace, bohužel neúspěšná,“ uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

V osobním voze cestoval ještě muž a dítě. „Oba byli při vědomí, reagovali, komunikovali. Transportovali jsme je letecky do Hradce Králové do fakultní nemocnice na traumacentrum,“ uvedl Georgiev. Jejich zranění se podle něj jeví jako lehčí.

V dodávce utrpěl lehké zranění muž a lehké až středně těžké čtyři lidé ve věku kolem 15 let. Jednoho z nich záchranáři vrtulníkem přepravili do pražského Motola, jednoho sanitou na traumacentrum do Hradce Králové a ostatní rozvezli do nemocnic v Jilemnici a Vrchlabí. Záchranáři měli na místě pět pozemních posádek a dva vrtulníky z Liberce a Hradce Králové.

Silnice první třídy je v místě nehody zcela uzavřena. Policie odhaduje, že znovu zprůjezdnit se ji podaří až večer.



Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Zasahujeme u vážné dopravní nehody osobního vozu a dodávky v úseku komunikace I/14 u Jilemnice, část Hrabačov, ve směru na Rokytnici nad Jizerou. Silnice je uzavřena z důvodu vyšetřovaní okolností a příčin dopravní nehody. #policielbk odpovědětretweetoblíbit

Mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová zatím bližší informace k nehodě nemá. „Okolnosti se šetří,“ uvedla. Z havarovaných vozů nemuseli hasiči nikoho vyprostit. Na twitteru uvedli, že provedli protipožární opatření a pomáhali s ošetřováním zraněných.