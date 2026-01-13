Nehoda se stala v pondělí deset minut před dvaadvacátou hodinou večer v Hnanicích pod Troskami.
„Řidič s nákladním vozem Renault Master jel ve směru na Ktovou, kde vyjel do protisměru a postupně narazil do dvou za sebou jedoucích osobních vozidel Škoda Octavia a Škoda Scala. Škoda Octavia byla ještě po uvedeném střetu s nákladním vozidlem odražena mimo vozovku do dřevěného oplocení u přilehlého domu,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Při dopravní nehodě se zranilo celkem pět lidí. Jednalo se o všechny tři řidiče, dále pak spolujezdce ze Škody Octavie i nákladního vozidla.
„Dvě osoby utrpěly středně těžké poranění a tři osoby lehké poranění. Jednoho pacienta se středně těžkým poraněním a jednoho s lehkým poraněním jsme transportovali do jičínské nemocnice. Druhého pacienta se středně těžkým poraněním a dva pacienty s lehkým poraněním jsme transportovali do liberecké nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev.
Alkohol policisté u všech tří řidičů vyloučili dechovými zkouškami. „Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech,“ dodala policejní mluvčí.
