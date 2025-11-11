Řidič na Jablonecku se pokoušel vyhnout zvířeti, auto utopil v korytě řeky

Autor:
  16:32
V korytě řeky Nisy skončil řidič, který v úterý ráno havaroval na Jablonecku. Při jízdě mu údajně skočilo do cesty zvíře, kterému se následně pokusil vyhnout. Při nehodě se nikdo nezranil, na autě je škoda 60 tisíc korun.
Řidič skončil s autem v korytu Lužické Nisy. (11. listopadu 2025)

foto: HZS LK

Řidič skončil s autem v korytu Lužické Nisy. (11. listopadu 2025)
Řidič skončil s autem v korytu Lužické Nisy. (11. listopadu 2025)
Řidič skončil s autem v korytu Lužické Nisy. (11. listopadu 2025)
Řidič skončil s autem v korytu Lužické Nisy. (11. listopadu 2025)
7 fotografií

Nehoda se stala v Proseči nad Nisou. „Před sedmou hodinou projížděl řidič v osobním vozidle od Liberce na Jablonec po silnici I/14. Když projel levotočivou zatáčku, tak mu – podle jeho vyjádření – mělo vběhnout zvíře do silnice,“ popisuje událost policejní mluvčí Ivana Baláková.

„Řidič se zvířeti pokusil vyhnout, ale havaroval a skončil v řece,“ pokračuje mluvčí.

Mladý řidič se vyhýbal zvířeti, narazil do zdi a plotu. Auto skončilo na boku

Při havárii se nikdo nezranil, škoda na autě je přibližně 60 tisíc korun. Řidič nebyl pod vlivem alkohol.

Na místě zasahovali i hasiči. „Velitel zásahu si vyžádal od drážních hasičů vyprošťovací automobil, za pomoci něhož se podařilo auto z vodního toku vyprostit. Dále na místě zasahující hasiči zabezpečili uniklé provozní kapaliny, které byly po havárii pouze na komunikaci,“ dodává mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Hasičům se vůz podařilo vyprostit během zhruba čtvrt hodiny.

Prémie i za prohru, lístky se prodávaly u kuřat. Čtvrt století od Liverpoolu v Liberci

Slovan dává druhý gól v utkání s Liverpoolem.

Před čtvrtstoletím vstoupili fotbalisté Liberce na evropskou scénu a hned jejich druhým soupeřem byl slavný Liverpool. Úvodní zápas na Anfield Road tým od Ještědu prohrál 0:1, v odvetě 9. listopadu...

9. listopadu 2025  9:30

Nový jablonecký terminál za 400 milionů usnadní cestování. Stavba začne na jaře

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.

Stavba nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou by měla začít příští rok v květnu. Se zkušebním provozem i slavnostním otevřením počítá magistrát do konce roku 2028.

9. listopadu 2025  8:21

