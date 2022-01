Pokus uzavře křižovatku, policie potřebuje nasimulovat tragickou nehodu

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové bude křižovatka zavřená od 5:45 do 6:30. Tedy ve stejné době, v jaké došlo ke srážce osobního auta Nissan Micra s posypovým vozidlem s radlicí.

„Osobní auto jelo po hlavní silnici I/9 od České Lípy na Zahrádky. Na křižovatce mu nedalo přednost posypové vozidlo s radlicí, které přijíždělo zprava. Došlo ke střetu, při kterém třiasedmdesátiletý řidič utrpěl zranění, které nebylo slučitelné se životem,“ popsala už dříve mluvčí.

„Příčinu a okolnosti této tragické nehody stále zjišťujeme a zítra budeme například zkoumat, jaké měli oba řidiči výhledové podmínky,“ dodala.

Podle televize CNN Prima NEWS, která na místě hovořila s řidičem sypače, mohlo mít na nehodu vliv i to, že osobní auto nesvítilo.

„Rozhlédl jsem se, než jsem vjel do křižovatky. To auto nebylo vidět, nesvítilo. Je tu jeden svědek, který mi to potvrdí,“ sdělil řidič sypače po nehodě reportérovi CNN Prima NEWS.

Kvůli uzavření křižovatky budou muset řidiči volit objízdné trasy. Nákladní vozy budou muset před křižovatkou odbočit vpravo do ulice U Obecního lesa směr průmyslová zóna, kde najedou na most směřující na Zahrádky a po něm dojedou zpět na silnici I/9.

Osobní vozidla mohou projet stejnou trasou nebo za křižovatkou u autodromu Sosnová, která bude zcela uzavřena, projet obcí Sosnová po staré silnici na Ramš a dále na Zahrádky.

Ve směru od Prahy bude uzavřen sjezd silnice I/9 u benzinové čerpací stanice Zaris Sosnová.