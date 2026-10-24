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Motorkář nedobrzdil a narazil do traktoru. Stejně dopadl i druhý, který jel za ním

Autor:
  15:29
Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a...

Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a narazil do traktoru. | foto: Jan Váca, iDNES.cz

Jeden z motocyklistů utrpěl podle mluvčího záchranky Michaela Georgieva středně...
Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a...
Dopravní nehoda motorkářů a traktoru zaměstnala záchranáře, hasiče i vrtulník v...
Jeden z motocyklistů utrpěl podle mluvčího záchranky Michaela Georgieva středně...
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Dopravní nehoda motorkářů a traktoru zaměstnala záchranáře, hasiče i vrtulník v lese u Krompachu na Českolipsku. Jeden z motocyklistů utrpěl podle mluvčího krajské záchranky Michaela Georgieva středně těžké poranění a vrtulník ho transportoval do traumacentra v Liberci.

Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a narazil do traktoru. Také další motocyklista jedoucí za ním už nedokázal včas zastavit.

Jednoho zraněného motorkáře záchranáři ošetřili na místě společně s hasiči z Jablonného v Podještědí. „Nejednalo se o nic dramatického. Motorkář utrpěl středně těžké poranění, byl při vědomí a letecky transportován do Liberce do traumacentra,“ uvedl mluvčí záchranné služby Georgiev.

„Na místě došlo k úniku chladicí kapaliny z motocyklu. Tu jsme zasypali sorbentem a vozovku jsme uklidili,“ doplnila krajská mluvčí hasičů Monika Tóthová.

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Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a...

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