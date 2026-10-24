Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a narazil do traktoru. Také další motocyklista jedoucí za ním už nedokázal včas zastavit.
Jednoho zraněného motorkáře záchranáři ošetřili na místě společně s hasiči z Jablonného v Podještědí. „Nejednalo se o nic dramatického. Motorkář utrpěl středně těžké poranění, byl při vědomí a letecky transportován do Liberce do traumacentra,“ uvedl mluvčí záchranné služby Georgiev.
„Na místě došlo k úniku chladicí kapaliny z motocyklu. Tu jsme zasypali sorbentem a vozovku jsme uklidili,“ doplnila krajská mluvčí hasičů Monika Tóthová.