„Podívala se nám do očí.“ Sraženou danělu zachránila pohotová šéfka útulku

O příběhu nebohé daněly informovala na Facebooku útulku jeho zakladatelka Veronika Slavíková. „Věříte na osud? Nebo na vánoční zázraky? My už ano,“ uvedla svůj příspěvek.

„Náš příběh by vás mohl přesvědčit, že někdy se dějí věci, které nedokážeme vysvětlit. A že i v těch nejtěžších okamžicích je důležité věřit a konat dobro,“ pokračuje Slavíková ve vyprávění příběhu, který se stal minulý čtvrtek, když se vracela se svým manželem z útulku.

„Byl pozdní večer, skoro tma. Jedeme domů, když najednou vidíme, jak auto před námi srazilo – jak jsme si tehdy mysleli – srnku. Nikdo nezastavil. Zůstali jsme stát na silnici, sledovali to zvíře a věděli jsme, že nemůžeme odjet. Nemohli jsme ji tam nechat. Zastavili jsme u krajnice. Pomalu jsme přistoupili blíž. A pak se to stalo. Podívala se nám do očí. Ležela tam, zraněná, a položila si hlavu na naši ruku. Tenhle pohled vám změní život. V tu chvíli jsme věděli, že uděláme všechno, co bude potřeba, abychom jí pomohli,“ popisuje Slavíková situaci, která se stala jen zhruba dvě stě metrů od útulku.

Manželé okamžitě zavolali policii a hajného. Raněné zvíře následně naložili do auta a vyrazili na veterinární kliniku do Doks.

„Ať si říká, kdo chce, co chce. Že jsme blázni. Že je to zbytečné. Ale jak můžete žít s myšlenkou, že jste to alespoň nezkusili? Na klinice vyšlo najevo, že to nebyla srnka, ale mladá daněla. Měla ohromné štěstí v neštěstí – přežila, ale odnesly to její nohy. Jedna z nich byla nenávratně poškozená. Veterinářka odvedla neuvěřitelnou práci. Operovala ji, zachránila ji a my jsme si pro ni jeli v noci. Noc byla bez spánku, plná obav. A ona to zvládla. Byla statečná, spolupracovala a ukázala nám, co znamená bojovat o život,“ neskrývá dojetí zakladatelka útulku, podle které daněla nemohla zůstat v útulku.

„Proto jsme ji druhý den převezli do krásné záchranné stanice Huslík. Tamní prostředí je nádherné – plné hendikepovaných zvířat, která dostala druhou šanci na život. A pokud si svůj boj vybojuje, bude žít v krásné oboře spolu s dalšími obyvateli.“

Slavíková přiznává, že příběh zachránění daněly ji naprosto zasáhl. „Ukázal nám, jak důležité je bojovat, nebát se, dělat správné věci, i když na vás ostatní koukají jako na blázny. Protože přesně v těchto momentech se dějí zázraky. Do dnešního dne na ni myslíme každý den. Doufáme, že svůj osud zvládne. Ale vzhledem k tomu, že se toto stalo před několika dny, tak věříme, že vše bude už jen dobré.“

Stav daněly se nyní podle Slavíkové zlepšuje. „Je sice slabá, ale učí se fungovat. Do volné přírody se už ale nevrátí. Bylo by snadnou kořistí.“ Zhruba roční daněla proto dožije na několikahektarové záchranné stanici.

Zvíře zatím nemá jméno, ale to se může brzy změnit. „Po víkendu se za ní chceme vypravit a případně ji pojmenovat,“ dodává Slavíková.