V Turnově zemřel při nehodě motorkář, v Jablonci spadlo auto ze srázu

Tragická nehoda motorkáře se stala po čtrnácté hodině v Sobotecké ulici v Turnově.

„Řidič motocyklu BMW, který jel od obce Všeň ve směru na Turnov, z nezjištěných příčin narazil do protijedoucího vozidla BMW, které na křižovatce odbočovalo vlevo na Mašov. Motocyklista narazil do pravého předního boku osobního vozidla. Při tom utrpěl zranění, kterému na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Dodala, že motocyklistovi bylo 41 let.

Na místě zasahovala i záchranná služba. „Bohužel se lékařům nepodařilo muži pomoci,“ doplnila Baláková.

K další dopravní nehodě došlo kolem poledne v Jablonci nad Nisou před Lučanským lesem.

„Řidič, ročník 1963, jel s vozem značky Volvo od Jablonce ve směru na Lučany. V pravotočivé zatáčce se dostal do smyku, zatáčku projel rovně, vyjel mimo silnici, prorazil oplocení a sjel ze srázu. Během jízdy se přetočil kolem své osy o 180 stupňů. Následně prorazil oplocení soukromého pozemku. Jízdu zakončil nárazem do domu,“ popsala situaci mluvčí Baláková.

Muž v autě cestoval sám a nebyl pod vlivem alkoholu. Při nehodě utrpěl lehké zranění. „Ačkoliv na místo dorazili záchranáři, které přivolal svědek nehody, řidič odmítl ošetření a do sanity nenastoupil,“ zmínila mluvčí.

Nebylo to přitom poprvé, co na tomto místě někdo havaroval. „V letošním roce se jedná o páté vozidlo, které skončilo v tomto místě ve srázu,“ přiblížila Baláková.

K nehodě došlo kolem třetí hodiny odpoledne i v Dolní Libchavě. Řidič tu na střechu otočil tmavě modrý osobní vůz. Na místě zasahovali hasiči z České Lípy, kteří předali zraněné osoby záchranářům a místo nehody vyčistili.