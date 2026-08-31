Hromadná nehoda sedmi aut na Liberecku. Osm lidí se zranilo, hlavní tah je uzavřený

„Aktuálně zasahujeme u dopravní nehody na silnici 1/20a u Hrádku n/Nisou. Na místě je sedm vozidel a několik lehce zraněných osob,“ uvedli policisté na síti X.
„Silnice je neprůjezdná. Dopravu odkláníme přes Václavice. Respektujte prosím pokyny policistů,“ dodali policisté.
Na místě zasahují i hasiči. „Zajistili jsme místo dopravní nehody, provedli protipožární opatření a poskytujeme společně se záchranáři první předlékařskou pomoc zraněným,“ uvedli rovněž na síti X hasiči.
Později upřesnili počet zraněných osob. „Dopravní nehoda si vyžádala osm zraněných, vyproštění osob z havarovaných vozidel nebylo zapotřebí,“ doplnili hasiči.
Nehoda se stala u Hrádku nad Nisou.
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