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Hromadná nehoda sedmi aut na Liberecku. Osm lidí se zranilo, hlavní tah je uzavřený

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  15:39aktualizováno  15:52

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U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut. (31. srpna 2026) | foto: HZS LK

Osm lidí se v pondělí odpoledne zranilo při srážce sedmi aut u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Hlavní tah na Liberec je momentálně uzavřený, objízdná trasa vede přes Václavice.

„Aktuálně zasahujeme u dopravní nehody na silnici 1/20a u Hrádku n/Nisou. Na místě je sedm vozidel a několik lehce zraněných osob,“ uvedli policisté na síti X.

U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut. (31. srpna 2026)

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„Silnice je neprůjezdná. Dopravu odkláníme přes Václavice. Respektujte prosím pokyny policistů,“ dodali policisté.

Na místě zasahují i hasiči. „Zajistili jsme místo dopravní nehody, provedli protipožární opatření a poskytujeme společně se záchranáři první předlékařskou pomoc zraněným,“ uvedli rovněž na síti X hasiči.

Později upřesnili počet zraněných osob. „Dopravní nehoda si vyžádala osm zraněných, vyproštění osob z havarovaných vozidel nebylo zapotřebí,“ doplnili hasiči.

Nehoda se stala u Hrádku nad Nisou.

Nehoda se stala u Hrádku nad Nisou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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