Do Sloupu, ne do sloupu! Lidé si utahují z řidiče, který naboural sporťák

Řidič narazil sportovním vozem do betonového sloupu. (9. června 2025) | foto: Hasiči Cvikov

Řidič havaroval v pondělí krátce před čtvrtou hodinou odpoledne. „Řidič v Chevroletu Corvette jel od Mařenic do Dolní Světlé. V Mařenicích mu, dle jeho slov, vběhla do cesty srna. Strhl proto řízení vlevo a naboural do betonového sloupu elektrického vedení,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Náraz byl tak silný, že se betonový sloup rozlomil. „Celkovou škodu jsme na místě odhadli na 250 tisíc korun,“ pokračuje mluvčí.

Policisté zjistili, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. „Při nehodě se nikdo nezranil,“ dodává mluvčí.

Fotografie nabouraného vozu, jehož cena se pohybuje od dvou a půl milionu korun, zaujaly na sociálních sítích řadu diskutujících. „Navigace mu ukázala do Sloupu, ale ten je o pár kilometrů vedle,“ utahoval si z řidiče Tomáš K. Obec Sloup v Čechách skutečně leží zhruba 12 kilometrů od místa nehody.

Jiný diskutující projevil zájem o motor. Jelikož se jednalo o model Chevrolet Corvette C8, který má oproti předchozím generacím motor umístěný uprostřed vozu a nikoliv vepředu, mohl by skutečně hrozivě vypadají nehodu přežít.