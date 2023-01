Po nehodě si nezabrzdil auto, to mu sjelo do rozestavěného parkovacího domu

Vozidlo prorazilo plot rozestavěného parkovacího domu ve čtvrt na tři ráno.

„Kamerové záznamy ukázaly, že před havárií se vozidlo značky Peugeot ve stříbrné barvě se slovenskou registrační značkou blížilo od kulturního domu ke stávajícímu parkovacímu domu, kde se chtělo napojit na ulici Náchodská,“ popisuje událost policejní mluvčí Ivana Baláková.

Řidič ovšem nezvládl řízení a narazil do semaforu. „Vystoupil a auto si nezajistil. To se následně samovolně rozjelo dozadu. On za ním sice běžel, ale mezitím už auto sjelo ze srázu,“ přibližuje Baláková.

Auto následně prorazilo plot a zadní částí spadlo do jámy.

Policisté se o nehodě dozvěděli až o čtyři a půl hodiny později. Řidič havarovaného vozu mezitím zmizel a do teď se nepřihlásil. I proto policie nadále vyšetřuji průběh a okolnosti nehody.