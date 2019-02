Řidič kousnutý kocourem jel k veterináři. Zvíře cestou zavinilo nehodu

Ochočený kocour kousl svého majitele v rodinném domku v Provodíně.

„I když muži způsobil jen nepatrné povrchové poranění, vznikla velká panika kolem toho, zda kocour netrpí infekční chorobou, když loví myši,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Majitel ho proto naložil do auta a vezl na prohlídku k veterinární lékařce do Doks.

Kocourovi se ale nucený výlet v tašce ani trochu nelíbil a dal to brzy najevo. „Potom, co s ním jeho páníček ujel necelé dva kilometry, podařilo se mu z tašky položené na zadní sedačce nepozorovaně vyklouznout a za jízdy skočit přímo na volant. Řidič se vylekal a strhl řízení do příkopu, kde se vůz Dacia Logan převrátil na střechu,“ popsala Baláková.

Motorista vyvázl bez zranění stejně jako kocour, který utekl. Hasiči ho pak našli vystrašeného na nedalekém poli.

„Vůbec před nimi neutíkal a nechal se odnést k majiteli,“ dodala Baláková.

Policisté potom oba účastníky havárie převezli na nejbližší benzinovou stanici, kde v teple počkali na odtahovou službu. Při nehodě vznikla škoda ve výši 100 tisíc korun.