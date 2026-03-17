Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

  12:13aktualizováno  12:32
Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel. Dalších deset lidí se zranilo. Jedna ze sanitek, která k místu neštěstí mířila, se v Mimoni srazila s jiným autem.
Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové u České Lípy.

Cestou na pomoc k nehodě havarovala v Mimoni sanitka.
Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...
Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...
Cestou na pomoc k nehodě havarovala v Mimoni sanitka.
Tragická nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové u České Lípy.

„Bilance včerejší nehody na I/9 je jedno smrtelné, jedno těžké a tři středně těžká zranění. Dalších šest účastníků se zranilo lehce včetně dvou malých dětí. Pravděpodobnou příčinou je nezvládnutí předjíždění,“ upřesnili v úterý před polednem policisté na síti X.

Vjel do protisměru a postupně narazil do dvou aut. Způsobil zranění, sám zemřel

Řidič s vozidlem mercedes jel podle policistů ve směru do České Lípy. „Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem Škoda Superb a poté ještě narazil do protijedoucího minibusu,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

„Řidič mercedesu na místě nehody i přes veškerou snahu záchranářů zemřel,“ dodala mluvčí. „Veškeré okolnosti této tragické události nyní šetří českolipští kriminalisté,“ dodala Sochorová.

Transport vrtulníkem

Na místě zasahovalo sedm posádek záchranářů. „Vzhledem k počtu zraněných jsme aktivovali traumaplán. Na pomoc nám přiletěl vrtulník pražské letecké záchranné služby, spolupracovali jsme i se třemi vozy DRN (doprava raněných a nemocných, pozn red.),“ uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové u České Lípy.
Cestou na pomoc k nehodě havarovala v Mimoni sanitka.
Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové u České Lípy.
Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové u České Lípy.
„Jednoho pacienta s těžkým poraněním transportoval vrtulník do nemocnice v Ústí nad Labem, tři pacienty se středně těžkým poraněním jsme odvezli na traumacentrum do liberecké nemocnice, šest osob, z nich dvě nezletilé, s lehkým poraněním jsme předali k dalšímu ošetření nemocnici v České Lípě,“ upozornil Georgiev a potvrdil, že jedna osoba svým zraněním na místě podlehla.

Na místě pomáhali také interventi z týmu SPIS – Systém psychosociální intervenční služby.

Nehoda sanitky

„Cestou na pomoc k nehodám v České Lípě bohužel havarovala v Mimoni naše sanita. Jak naši kolegové, tak i posádka druhého vozu, naštěstí vyvázli bez zranění,“ dodal Georgiev.

Dva ze tří pacientů už opustili hospitalizaci v liberecké nemocnici. „Zůstává tu jedna pacientka,“ potvrdil mluvčí nemocnice Václav Řičář. Pacient s těžkým poraněním je i nadále hospitalizován v ústecké nemocnici.

„Pacient byl do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přijat v 19:55. Po sérii vyšetření a operačním zákroku zůstane na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny minimálně do konce tohoto týdne. Jeho stav je stabilizovaný a je mimo ohrožení života,“ upřesnil na dotaz iDNES.cz Ivo Brániš z tiskového oddělení ústecké nemocnice.

U nehody v Sosnové zasahovali i hasiči. „Za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení jsme vyprostili celkem tři osoby – dvě z mikrobusu a jednu z osobního automobilu,“ uvedli hasiči na Facebooku.

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

17. března 2026  12:13,  aktualizováno  12:32

