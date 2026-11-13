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Tramvaj se srazila s autem, vůz skončil převrácený na střeše

Jan Pešek
  10:12
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V libereckých Vratislavicích nad Nisou se v pátek ráno srazil osobní vůz s tramvají, načež auto skončilo převrácené na střeše. Při nehodě se nikdo nezranil. Silnice směrem na centrum Liberce je uzavřená, policisté odklánějí dopravu.

KRIMI

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Nehoda se stala krátce před osmou hodinou ráno na přejezdu v Tanvaldské ulici.

„Po střetu s tramvají skončilo osobní vozidlo na střeše. Jednou z vyšetřovacích verzí je možné nedání přednosti v jízdě a nerespektování světelného značení,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Ve Vratislavicích nad Nisou se srazilo auto s tramvají. (13. listopadu 2026)
Ve Vratislavicích nad Nisou se srazilo auto s tramvají. (13. listopadu 2026)
Ve Vratislavicích nad Nisou se srazilo auto s tramvají. (13. listopadu 2026)
Ve Vratislavicích nad Nisou se srazilo auto s tramvají. (13. listopadu 2026)
11 fotografií

Okolnosti a příčiny vzniku nehody vyšetřují dopravní policisté. „Komunikace je v současné době uzavřena. Spolu s městskou policií odkláníme provoz po objízdných trasách,“ poznamenal Robovský s tím, že případný alkohol u obou řidičů bude předmětem dalších úkonů.

Při srážce se nikdo nezranil. „Byli jsme na místě, řidiče auta jsme vyšetřili, ale byl bez zranění, tak jsme ho ponechali na místě,“ potvrdil mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

K nehodě došlo na přejezdu v ulici Tanvaldská.

K nehodě došlo na přejezdu v ulici Tanvaldská.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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