O nehodě informovala v tiskové zprávě policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Řidička s vozidlem Opel jela ve směru od Liberce do Cvikova, kde přejela do protisměru a čelně narazila do protijedoucího vozidla BMW, popsala mluvčí nehodu.

Spolujezdec z opelu zemřel, řidička a další dvě spolujezdkyně utrpěly lehká až středně těžká zranění. Lehce zraněný je i řidič vozu BMW, který cestoval sám. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče BMW negativní, řidičce opelu provedou odběr krve v nemocnici. Příčinu smrti spolujezdce určí pitva.