Umělý mokřad vyčistí vodu v liberecké zoo, nápad pomůže i v Barceloně

Oběma zahradám pomůže ve výrazném šetření s vodou a zmírnění dopadu klimatických změn projekt na oběhové využívání vody s názvem Life4zoo, jehož koordinátorem je právě Technická univerzita v Liberci.

Přípravy již běží, hlavní stavební práce v liberecké zoo vypuknou na jaře příštího roku. V polovině roku by měl začít fungovat cirkulární systém, jehož základem je umělý mokřad s využitím nanotechnologií. Voda použitá ve výbězích zoo na koupání i napájení zvířat se přečištěná znovu vrátí do oběhu a v ještě lepší kvalitě.

„Úspora vody, které je stále větší nedostatek, je naším hlavním cílem. V liberecké zoo pomůže nové řešení uspořit až polovinu původní spotřeby. Podle našich propočtů se jen během dvou a půl roku v zoo ročně ušetří až sedmdesát tisíc metrů krychlových vody. Systém poběží devět měsíců v roce a denně se vyčistí sto metrů krychlových. Tím, že zahrada bude vodu z výběhů znovu používat, zároveň sníží provozní náklady. A naopak pomůže stabilizovat kapacitu místních zdrojů vody a nezávislost zoo na vnějších zdrojích vody,“ vysvětlil Tomáš Lederer, hlavní koordinátor projektu z Oddělení technologie životního prostředí Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

Umělý mokřad vznikne v podmáčené roklince vedle výběhu levhartů. Do mokřadu bude proudit znečištěná voda z bazénů zvířat v horní části zahrady, kterou obývají žirafy, tapíři, zebry nebo samice slona.

„Umělé mokřady a kořenové čistírny se pro čištění odpadních vod ve vhodných lokalitách používají po mnoho let. Inovativnost řešení – mimo jiné koncept cirkulárního hospodaření s vodou – spočívá v tom, že se nakombinují známá řešení a poprvé se použijí v podmínkách zoologické zahrady,“ dodal Petr Kvapil, ředitel společnosti Photon Water, jež se spolu s univerzitou podílela na návrhu technologie.

Použitá voda končí v kanalizaci

Zoo využívá k napájení a mytí zvířat také povrchovou vodu z Labutího jezírka, k dispozici má i vodu z Jizerského potoka a z vlastních vrtů. Většina použité vody končí bez dalšího užitku v kanalizaci. Během letního sucha navíc vody v jezírku ve spodní části zahrady ubývá a výrazně se zhorší i její kvalita. Zahrada pak nemůže vodu používat.

„V červnu, nejpozději v červenci klesne hladina vody v jezírku natolik, že už ji nemůžeme dál čerpat a musíme ji i pro užitkové účely, jako je napájení či koupání zvířat, dotovat pitnou vodou z vodovodního řadu. A naprostá většina této použité vody skončí bez dalšího užitku v kanalizaci. Věříme, že se díky projektu podaří vodu znovu vracet do našeho oběhového systému,“ uvedla mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

„Nové řešení nám přinese ekologické i ekonomické výhody. Za rok spotřebujeme asi šedesát tisíc metrů krychlových vody, z toho téměř polovinu tvoří pitná voda.“

Liberecká zoo chce postupně s vodou pracovat v celém areálu. Uvažuje o tom, že do nového systému napojí další výběhy. „Máme hotovou studii a pracujeme na projektové dokumentaci na rekonstrukci pavilonu i výběhu žiraf, který téměř zdvojnásobí svou současnou velikost. Vznikne v něm další velká plocha na napájení zvířat a i tu bychom rádi do tohoto unikátního vodohospodářského systému zapojili. Zároveň bychom do budoucna chtěli začít více využívat i dešťovou vodu, například na pravidelnou zálivku rostlin v areálu zahrady,“ doplnil ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Projekt pomůže i v Barceloně

Liberecký projekt pomůže kromě místní zoo i zahradě ve španělské Barceloně, kterou trápí nedostatek vody. Barcelonská zoo je zhruba stejně velká, jako ta liberecká.

„Barcelonská zoo projevila o pomoc s vyřešením opětovného využívání vody velký zájem. Problém s nedostatkem vody je tam obrovský. Instalace tam díky teplému počasí poběží již přes zimu a obdobný systém začne fungovat už na jaře,“ upřesnil Lederer.

Kruhový systém hospodaření s vodou v zahradě španělské metropole bude menší. Půjde zatím o pilotní projekt u dvou výběhů. Zoologická zahrada v první fázi ušetří asi pět procent své roční spotřeby, což je přibližně dva tisíce metrů krychlových. Vodu by tamní chovatelé použili jako užitkovou pro závlahy nebo čištění výběhů.

Labutí jezírko je přes rok domovem pelikánů. Jejich odchyt před příchodem zimy je oblíbenou podívanou pro návštěvníky zoo.

V liberecké zoo odchytávali pelikány (16. listopadu 2021)