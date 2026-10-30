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Desítky řidičů ignorují červenou. Na přejezdu v Jablonci přibudou závory

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  11:18
Vlak v Jablonci srazil osobní vozidlo. (27. srpna 2026)

Vlak v Jablonci srazil osobní vozidlo. (27. srpna 2026) | foto: MAFRA

Na nechráněném přejezdu v Jablonci nad Nisou někteří řidiči nadále riskují...
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a...
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a...
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a...
10 fotografií
Třiatřicet přestupků na nechráněném železničním přejezdu od začátku roku. Taková je bilance na přejezdu bez závor v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou. Navzdory výstražnému červenému světlu či zvukové signalizaci někteří řidiči nadále riskují život.

Jde o místo častých dopravních nehod, některé střety v minulosti byly i tragické. Jen málo chybělo v sobotu 17. října časně ráno k dalšímu střetu vozu s vlakem. Správa železnic (SŽ) se rozhodla dovybavit přejezd závorami; je to ale proces, který potrvá nejméně dva roky.

„Řidič osobního automobilu vjel na železniční přejezd navzdory červenému výstražnému světlu a zvukové signalizaci. Jen těsně se minul s vlakem, který přijížděl od hlavního nádraží,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Střet s vlakem na nechráněném přejezdu, cestující z auta mají vážná zranění

Muže, který podle spolujezdců řídil, se podařilo vypátrat. Ukázalo se, že nemá řidičské oprávnění. „Za řízení bez řidičáku ho navíc řešili už o několik dní dříve,“ dodala Fričová.

Přejezd v Revoluční berou motoristé na lehkou váhu i poté, co zde počátkem října město nainstalovalo bezpečnostní prvky a snížilo povolenou rychlost. Obyvatelé dlouhodobě volají po závorách.

„Nechápu, proč sem nedají šraňky,“ posteskl si jeden z místních koncem srpna, kdy se na kolejích vlak srazil s autem, v němž cestovaly dvě ženy. Ty utrpěly vážná zranění.

Konec hazardování na kolejích? Jablonec osadil nebezpečný přejezd značkami

Primátor Miloš Vele jednal se SŽ o možné instalaci závor. „Jejich vybudování Správa sice zařadila do plánu, v nejbližších dvou letech se s nimi ale počítat nedá,“ doplnila Fričová.

SŽ se podle mluvčí Nely Friebové kvůli vyššímu počtu nehod rozhodla dovybavit přejezd závorami a v současné době podniká kroky pro zařazení akce do investičního plánu.

„Stavba se musí naprojektovat a získat nutná povolení. Samotná realizace je potom otázkou zhruba dvou let. To jsou kroky, které nejdou nějak významněji uspíšit,“ konstatovala.

Řidiče na přejezdu sleduje kamera

Letos plánuje SŽ modernizovat 93 přejezdů, zvýšené zabezpečení se dotkne 51 z nich. „V aktuálním rozpočtu na to máme vyčleněnou přibližně miliardu korun, podobně jako v předchozích letech,“ uzavřela mluvčí SŽ.

Od jara, kdy došlo na přejezdu v Jablonci k tragickému střetu, dohlíží na nezodpovědné řidiče také kamera. Aktuálně zde platí také snížená maximální rychlost na 30 km/h. Nadto množství značek a bezpečnostních prvků na přejezd bez závor upozorňují, stejně tak na povinnost zastavit a dát přednost v jízdě.

Vlak v Jablonci srazil osobní vozidlo. (27. srpna 2026)
Na nechráněném přejezdu v Jablonci nad Nisou někteří řidiči nadále riskují život a přejíždí navzdory výstražnému červenému světlu či zvukové signalizaci. (říjen 2026)
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a vodorovné bezpečnostní prvky.
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a vodorovné bezpečnostní prvky.
10 fotografií

Ze 33 letošních přestupků bylo sedm vyřešeno uložením blokové pokuty na místě, šest bylo odloženo a zbytek je podle vedoucí oddělení přestupků na magistrátu Lenky Tomkové v řízení.

Ačkoliv řidičům hrozí za nerespektování výstražného znamení ztráta šesti bodů a pokuta až 5 500 korun na místě či ve správním řízení až 25 000 korun, nevyváží podle Fričové žádná pokuta riziko, kterému se člověk vystavuje, když přejíždí místem v době, kdy je vjezd zakázán.

„Červené světlo na přejezdu není doporučení ani výzva k opatrnosti. Je to jednoznačný zákaz vjezdu, jehož ignorování může mít fatální následky,“ zdůraznila.

27. srpna 2026

KRIMI

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