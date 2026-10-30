Jde o místo častých dopravních nehod, některé střety v minulosti byly i tragické. Jen málo chybělo v sobotu 17. října časně ráno k dalšímu střetu vozu s vlakem. Správa železnic (SŽ) se rozhodla dovybavit přejezd závorami; je to ale proces, který potrvá nejméně dva roky.
„Řidič osobního automobilu vjel na železniční přejezd navzdory červenému výstražnému světlu a zvukové signalizaci. Jen těsně se minul s vlakem, který přijížděl od hlavního nádraží,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.
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Muže, který podle spolujezdců řídil, se podařilo vypátrat. Ukázalo se, že nemá řidičské oprávnění. „Za řízení bez řidičáku ho navíc řešili už o několik dní dříve,“ dodala Fričová.
Přejezd v Revoluční berou motoristé na lehkou váhu i poté, co zde počátkem října město nainstalovalo bezpečnostní prvky a snížilo povolenou rychlost. Obyvatelé dlouhodobě volají po závorách.
„Nechápu, proč sem nedají šraňky,“ posteskl si jeden z místních koncem srpna, kdy se na kolejích vlak srazil s autem, v němž cestovaly dvě ženy. Ty utrpěly vážná zranění.
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Primátor Miloš Vele jednal se SŽ o možné instalaci závor. „Jejich vybudování Správa sice zařadila do plánu, v nejbližších dvou letech se s nimi ale počítat nedá,“ doplnila Fričová.
SŽ se podle mluvčí Nely Friebové kvůli vyššímu počtu nehod rozhodla dovybavit přejezd závorami a v současné době podniká kroky pro zařazení akce do investičního plánu.
„Stavba se musí naprojektovat a získat nutná povolení. Samotná realizace je potom otázkou zhruba dvou let. To jsou kroky, které nejdou nějak významněji uspíšit,“ konstatovala.
Řidiče na přejezdu sleduje kamera
Letos plánuje SŽ modernizovat 93 přejezdů, zvýšené zabezpečení se dotkne 51 z nich. „V aktuálním rozpočtu na to máme vyčleněnou přibližně miliardu korun, podobně jako v předchozích letech,“ uzavřela mluvčí SŽ.
Od jara, kdy došlo na přejezdu v Jablonci k tragickému střetu, dohlíží na nezodpovědné řidiče také kamera. Aktuálně zde platí také snížená maximální rychlost na 30 km/h. Nadto množství značek a bezpečnostních prvků na přejezd bez závor upozorňují, stejně tak na povinnost zastavit a dát přednost v jízdě.
Ze 33 letošních přestupků bylo sedm vyřešeno uložením blokové pokuty na místě, šest bylo odloženo a zbytek je podle vedoucí oddělení přestupků na magistrátu Lenky Tomkové v řízení.
Ačkoliv řidičům hrozí za nerespektování výstražného znamení ztráta šesti bodů a pokuta až 5 500 korun na místě či ve správním řízení až 25 000 korun, nevyváží podle Fričové žádná pokuta riziko, kterému se člověk vystavuje, když přejíždí místem v době, kdy je vjezd zakázán.
„Červené světlo na přejezdu není doporučení ani výzva k opatrnosti. Je to jednoznačný zákaz vjezdu, jehož ignorování může mít fatální následky,“ zdůraznila.
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27. srpna 2026