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Konec hazardování na kolejích? Jablonec osadil nebezpečný přejezd značkami

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  11:48
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a...

V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a vodorovné bezpečnostní prvky. | foto: Technické služby Jablonec nad Nisou

V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a...
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a...
Vlak v Jablonci srazil osobní vozidlo. (27. srpna 2026)
V Jablonci se střetl vlak s osobním autem. (27. srpna 2026)
9 fotografií
Závorami nechráněný železniční přejezd v Jablonci nad Nisou je bezpečnější. V místě, kde dochází k vážným nehodám, město snížilo rychlostní limit na 30 km/h. Doplnilo také vodorovné a svislé dopravní značení i další bezpečnostní prvky, které mají zpomalit motoristy a zvýšit jejich bdělost.

Železniční přejezd v Revoluční ulici nemá závory, řidiče před přijíždějícím vlakem chrání světelná signalizace. Přesto někteří výstrahu nerespektují.

Městská policie například počátkem září zaznamenala řidiče dodávky, který navzdory červenému světlu koleje přejel. Podle strážníků jde o místo častých nehod, v minulosti se tu odehrály i ty tragické.

V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a vodorovné bezpečnostní prvky.
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a vodorovné bezpečnostní prvky.
V Revoluční ulici u železničního přejezdu jsou nainstalované nové svislé a vodorovné bezpečnostní prvky.
Vlak v Jablonci srazil osobní vozidlo. (27. srpna 2026)
9 fotografií

Vážnými zraněními dvou lidí zde skončil střet osobního vozu s vlakem 27. srpna. Jednu z žen transportovala letecká záchranná služba na traumacentrum do liberecké nemocnice, druhou odvezla pozemní posádka.

„Nové značení řidiče na nebezpečí upozorní dříve. A zároveň je přiměje zpomalit a věnovat přejezdu větší pozornost,“ vyzdvihl jablonecký primátor Miloš Vele.

Podle něj Jablonec nemůže přehlížet opakované vážné nehody ani to, že někteří řidiči světelnou signalizaci nerespektují.

Před přejezdem město vytvořilo optickou brzdu, která motoristy upozorní, aby zpomalili. Přibližně 20 metrů před kolejemi pak přibyly šikmé rovnoběžné čáry a další vodorovné značení. Město nadto odstranilo nevyhovující a poškozené značky.

27. srpna 2026

KRIMI

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