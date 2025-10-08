Zájemců o ambulantní poradenství přibývá, centrum pro závislé podpoří Liberec

Loni pomáhali více než tisíci lidem s překonáním závislosti a návratem do běžného života. Liberecké centrum Advaita se v kraji zaměřuje na ambulantní poradenství nebo doléčovací program, má i své programy prevence a terapeutickou komunitu.
ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

„Naším hlavním posláním je pomáhat lidem ohroženým rizikovým a závislostním chováním uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení,“ nastínila ředitelka centra Advaita Olga Merglová. „Snažíme se, aby se uživatelé našich služeb plně zapojili do společnosti, a to přiměřeně svému věku a možnostem,“ dodala.

Centrum Advaita nyní podpořili liberečtí radní dotací. „Finanční prostředky budou využity na úhradu osobních nákladů pracovníků, dále na provozní náklady, kterými jsou úhrada energií, nákup pohonných hmot a nájemné,“ vysvětlila mluvčí Liberce Jana Kodymová.

Zbavit se závislosti a změnit svůj život

Odbornému sociálnímu poradenství by mělo posloužit 800 tisíc korun, dalších 300 tisíc využije terapeutická komunita. „Advaita je jednou z mála organizací, které se v Liberci a v celém Libereckém kraji problematikou závislostí zabývají. Finanční podpora jejich služeb patří dlouhodobě k významným podporám města Liberce v této oblasti,“ přiblížila náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá. Dotace pokryje něco přes tři procenta celkových nákladů. Provoz centra vyjde na více než 34 milionů korun.

V minulém roce v centru evidovali více než tisíc lidí v rámci ambulantního poradenství. „To svědčí o rostoucí potřebě našich služeb,“ konstatovala ředitelka Merglová. Hlavním cílem programu je podpora a práce s klientem, který se chce zbavit závislosti a změnit svůj život.

Kromě jednorázových konzultací a krátkých intervencí v centru nabízí i delší systematickou spolupráci. „V průběhu programu je klient veden k postupným a jemu přijatelným změnám, které mu pomohou k uvědomění si svých problémů a k jejich řešení, popřípadě mu pomohou k rozhodnutí nastoupit do ústavní léčby,“ popsala mluvčí Liberce. V oblasti adiktologických služeb pro děti a mládež v Advaitě pomohli vloni stovce lidí, z toho 48 bylo nezletilých klientů, zbylých 52 bylo jejich blízkých.

Poznali drogy i deprese. Teď peer konzultanti pomáhají potřebným

Terapeutická komunita v Nové Vsi u Liberce pak přispívá k obnově fyzického a psychického zdraví lidí se závislostí. „Umožňuje jim osvojit si praktické dovednosti pro každodenní život,“ líčila Kodymová. Kromě toho klienti pracují třeba na zlepšování rodinných a partnerských vztahů. V roce 2024 jich bylo bezmála čtyřicet.

Doléčovací program, který pomáhá bývalým uživatelům návykových látek a patologickým hráčům, vloni podpořil více než šedesát klientů v cestě k plnému začlenění do společnosti.

„Kromě ambulantního programu poskytuje i ubytování. Služba se poskytuje v Liberci, je určena lidem z celé České republiky,“ doplnila mluvčí Kodymová. Podle ředitelky Merglové se klienti často potýkají s obtížemi při hledání bydlení. Minulý rok proto navýšili i kapacitu podporovaného ubytování o míst.

